台灣軍隊集體婚禮容許同志參與　同性婚姻合法化後首次

台灣陸、海、空集團結婚報名日前結束，經台灣國防部統計，海、空軍計有3對同性戀人報名參加台灣國軍聯合婚禮。首場具指標性的同性婚禮，是空軍10月26日在屏東空軍基地舉行集團結婚，婚禮上將有一對男男同性婚。 而按過去慣例，主婚的空軍司令在婚禮高潮時，將會要求新人公開接吻99秒。

根據統計，陸軍此次沒有同性戀人報名集團結婚，空軍則有「男男」一對新人，海軍有「男男」、「女女」各一對新人。這是國防部首次開放同婚官兵登記參加聯合婚禮，空軍預定在10月26日在屏東空軍基地舉行；海軍則由海軍陸戰隊指揮部主導，預計在11月15日舉辦集團婚禮，細節還在規畫中。

據了解，空軍同性新人其一是軍職人員；海軍兩對同性婚戀人則都是士官，屆時將攜營外結識的同性伴侶參加集團結婚。

按圖感受2019年5月24日台灣開放同性婚姻的第一天，台北市民政局外婚禮派對的盛況↓↓↓

+ 25 + 24 + 23

陸軍司令部在9月15日則表示，陸軍108年（2019年）聯合婚禮實施計畫與歷年做法均相同，凡符合法律規定，且能於今年底完成結婚登記的陸階志願役官士兵均可報名參加。今年聯合婚禮已於8月底截止報名，共計154對新人參加，陸軍依法行政立場不變，凡符合資格官兵均歡迎報名參加。

國防部表示，國防部依法行政原則辦理。凡符合相關法律規定，且能於今年12月31日前完成結婚登記的官、 士、兵，均可向各軍司令部報名，完成審查程序後，參加各軍司令部所主辦的聯合結婚典禮。

台灣行政院曾推出的「同婚專法懶人包」↓↓↓

+ 5 + 4 + 3

延伸閲讀：

影／中山高9輛車連環大車禍 2重傷5輕傷送醫

母女買兩個火車座位硬被搶 大媽厚顏：你要坐我們再起來

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】