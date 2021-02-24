新冠肺炎｜台灣下月放寬入境限制　港澳人士可持有效居留證赴台

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-02-24 17:23

台灣中央流行疫情指揮中心今天（24日）宣布，自3月1日凌晨零時起，恢復低及中低風險國家或地區的短期商務人士，申請縮短居家檢疫；持有效居留證或獲特別許可的非台籍人士，包括外籍、港澳及大陸人士均可入境。同時，非台灣籍人可經衛福部許可後赴台就醫。

指揮中心指出，港澳人士若為持有居留證、人道考量及緊急協處（如奔喪、探視重病親屬等）、台灣民眾的港澳籍配偶及未成年子女，商務履約，跨國企業內部調動，經教育部許可的學生，經衛福部許可的國際醫療人員、專案許可，均可入境。

大陸人士若為持有居留證、人道考量及緊急協處、台民眾的陸籍配偶及未成年子女、在台居留外來人口的陸籍配偶及未成年子女、經教育部許可的學生、經衛福部許可的國際醫療人員、專案許可，均可入境。

台灣下月放寬入境限制，持有效居留證或獲特別許可的非台籍人士，包括外籍、港澳及大陸人士均可入境。（中央社）

至於無居留證的外籍人士，除觀光、一般社會訪問以外，可向外交部駐外館處申請特別入境許可。

桃園機場3月1日亦恢復轉機服務，旅客須搭乘同一航空集團的營運航班，且轉機停留需於8小時以內；轉機旅客機上座位區隔、下機後動線分流、飲食及購物等由專人全程監護下提供服務。

指揮中心指，非台灣籍人士搭機入境台灣或需經台灣機場轉機者，均應出示「表定航班時間（Flightschedule time）前3日內COVID-19核酸檢驗陰性報告」後搭機赴台。而入境台灣旅客應事前安排檢疫居所，且須於「入境檢疫系統」完成線上健康申報並切結符合相關規定。

（中央社）