新冠肺炎｜北京將統一香港入境者檢測證明制式　不符條件不予登機

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-01-22 20:00

周五（22日）下午，北京市召開疫情防控記者會。北京市委宣傳部對外新聞處處長田偉表示，為進一步做好外防輸入工作，將統一由香港入境北京人員的病毒檢測證明制式，不符條件者航空公司將不予登機。

周五（22日）下午，北京市召開疫情防控記者會。（北京日報）

田偉表示，首都嚴格進京管理聯防聯控協調機制經商有關部門，決定進一步統一香港入境進京旅客遠端病毒檢測措施。自1月27日零時起，自香港直航入境北京的旅客，必須持有香港特區政府認可的醫療機構發出的7天內有效病毒檢測陰性結果證明，由報告發出時間起計。同時，報告封面須包括姓名、證件號、採樣方式、採樣檢測時間、檢測結果、報告發出時間、報告人簽名等中英文資料。

田偉說，航空公司將在登機時查驗有關證明，不符合條件者將不予登機，入境進京後須嚴格遵守首都疫情防控政策規定。

田偉提醒，擬從香港入境進京的旅客，請提前了解首都防疫政策，及時到香港特區政府指定的醫療機構進行病毒檢測，主動索取包含統一制式封面的病毒檢測陰性證明，自覺配合登機查驗工作。

田偉表示，對2020年12月10日以來所有入境進京人員進行排查。（北京日報）

另外，對於北京市近期出現多宗新冠肺炎本地個案，田偉稱，對2020年12月10日以來所有入境進京人員進行排查，開展血清抗體檢測，盡快查清傳播鏈條。

（央視新聞／北京日報）