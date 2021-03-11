台妻遇惡奶奶驚人逆轉！要丈夫下跪潑汽油點火終一同嚴重灼傷送院

撰文： 爆料公社 最後更新日期： 2021-03-11 16:49

前幾天爆料惡婆婆將自己咬傷還潑辣油，而且晚上7點後熄燈只能用手電筒的前空姐媳婦，今早上６點發生在夫妻倆住家處發生火警，兩夫妻全身燒傷均有生命危險。

原先爆料文中提到自己任職空服員國外線15年，因免疫風濕關節炎離職，後來從事網拍電商工作，接成人／小孩英文家教。因在愛鳥社團認識了先生，有相同興趣所以一見如故。

原po表示先生家是台中豐原區的漿糊小工廠。因為先生個性內向沒交女友，所以當婆婆知道兒子認識女生後表示很開心，還說若娶回家一定當自己女兒疼愛。結果沒想到一聽到自己大先生7歲，態度卻變了，開始很明顯的找麻煩也沒好臉色。後來因為雙方相處不和，所以夫妻倆就搬出去住。結果在回婆家拿東西時，卻爆發激烈衝突，空姐媳婦怒控婆婆因為一罐飲料拿刀削了自己的手指，還在自己手臂上狠咬一口，並將文章放到網路上，引發網友熱議。

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結果，沒想到今天卻傳出夫妻倆住處發生火警。

據媒體報導台中市豐原區一棟大樓內9樓民宅今清晨6時許發生火警，有一名男子全身灼傷在1樓呼救，而起火點就是前幾天指控婆婆咬人的前空姐夫妻住處。

有網友私訊爆料，這名空姐才是驚世媳婦。今天早上她把丈夫叫醒要他向自己下跪道歉，結果卻趁他下跪時潑汽油點火。

後來先生逃到一樓求救，警消到場之後，發現先生全身有80%的燒傷，而該名空姐也有50%燒傷，雙方皆因燒傷面積過大分都有生命危險。而警方在住處找到一個塑膠瓶裝的汽油。

被指控的婆婆也反控媳婦「打人喊救人」，帶刀子來吵鬧還把自己割傷，當時兒子還有把手機錄影送交警方，而且當時媳婦還說要「拿汽油燒房子」，當時就已經向警方聲請家暴保護令。而婆婆今表示，兒子保險受益人已變更為自己妻子，她不知道媳婦是怎麼說服她兒子變更的，而變更後今天就發生潑汽油事件「這不是謀財害命嗎？」

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