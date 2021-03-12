變態奶奶邀男親戚睇媳婦餵人奶　人妻鬥癲一招反擊：一把火燒清光

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-03-12 10:30

婆媳問題自古難解，一名台灣網友分享母親遭受奶奶各種欺凌，包括「吆喝男性親戚闖房觀賞哺乳」、「逼孫吃廚餘」及「擅剪結婚照」等荒唐情事，但他母親不但不怕，反而挺著大肚子展開絕地大反攻，最後奶奶嚇得在一個月內火速搬家。

一名女子在Facebook Group《爆怨公社》分享一篇Dcard精選貼文，文章題為「解決不了婆媳問題，就先解決奶奶」，該篇故事中的主角是一名台中人，個性十分嗆辣，嫁到台中後，奶奶覺得她嫁到台北是高攀了兒子，所以極盡苛薄之能事。

野蠻奶奶超變態向男親戚大叫：「房間有奶子可以看！」大肚人妻這樣做 嚇到奶奶腳軟搬走（點圖放大看原PO全文👇👇👇）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

媳婦生下第一胎後，某次奶奶趁她哺乳時，竟向單身的男性親戚說「房間有奶子可以看！」該名男親戚就這樣衝進房間收看哺乳騷。除此之外，奶奶趁媳婦不在時，餵孫子吃廚餘還打電話示威，眼見媳婦喜歡拍照，於是趁她睡覺時，將她和兒子的結婚照拿出來「把媳婦的臉通通剪掉」。

種種行徑令媳婦忍無可忍，於是挺著第二胎的大肚子：「拿著奶奶的所有照片到客廳，點了一把火，開始燒！」更嗆奶奶「下次再燒就是燒房子，再燒掉妳的賤骨頭」，此舉把奶奶嚇得腿軟，公公立刻澆熄了客廳的火堆，奶奶則在一個月後火速搬家。此後，這名媳婦的老公非常小心火燭，時常叮嚀小孩不要亂點火燒東西，甚至連點火時，手都還會抖。

相關圖輯：人妻餵母乳野蠻奶奶狂敲門：我要看！她崩潰哭訴 網民教這樣反擊（點圖放大瀏覽👇👇👇）

該篇文章被轉貼到Facebook後引起廣大討論，網友紛紛表示「神經病只怕神經病」、「當遇到瘋婆時，自己比她更瘋…就贏了」、「互相尊重…遇到不合理的事情要反駁，還要加倍奉還」、「有夠瘋，但是我喜歡，自己的媳婦在餵奶，還叫別人進來看？欠瘋」、「羨慕，想拜師學藝」。

同場加映：台男偷食主謀竟是她！野蠻奶奶設局「幫小三上床」 原因細思極恐（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 8 + 8 + 8

延伸閱讀：

中南半島「火點」衛星照曝光 網哭：台灣剉咧等！

【本文獲「TVBS」授權轉載。】