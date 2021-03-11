311地震十周年︱日駐台代表：感謝台灣朋友伴在日本身邊

撰文： 林仕祥 最後更新日期： 2021-03-11 20:00

「日本台灣交流協會」當地時間3月11日舉辦「311東日本大地震十週年追悼感恩會」，日本駐台代表泉裕泰兩度感謝台灣當時向日本伸出援手，「讓我們再次體認到台灣這個朋友一直陪伴在日本身邊」；日本將2021年定為「深化日台友情之年」，在震災屆滿十年的今天，「我們要與台灣朋友們同心一起由衷祈禱災區的復興，願居民們的悲痛能儘早一日獲得療癒」。

日本駐台代表泉裕泰兩度感謝台灣當時向日本伸出援手，「讓我們再次體認到台灣這個朋友一直陪伴在日本身邊」。（吳逸驊／多維新聞）

泉裕泰致詞時指出，十年前的今天，發生了芮氏規模9.0的東日本大地震，台灣朋友們從發生地震那天直到今日，一直支持日本鼓勵我們，十年前，日本人感受到台灣朋友們發自內心的同情及温暖的援手，「讓我們再次體認到台灣這個朋友一直陪伴在日本的身旁」。他說，2019年到台灣赴任時，即開始思考在此里程之年，可以何種形式回想當時日本和台灣所建立的厚重情誼，並向台灣朋友們再次表達感謝。

泉裕泰表示，311大地震當天，侵襲日本的地震及海嘯奪走了1萬5,899名寶貴的生命，至今仍有2,527人行蹤不明，據說有一位女性因地震引起的海嘯失去了五歲的獨生女兒，時隔10年這位女性找到女兒以前留在手機裏的留言，留言以稚嫩的文字寫著充滿情感的「我最愛媽媽」。他說，當他在報紙上看見這則訊息時，再次想起震災所奪走的一切是如此重大，不禁潸然淚下。

泉裕泰稱，從那天以來，災區已一步步邁向復興之路，但在經過十年歲月的現在，災區居民們的痛苦卻仍未停息，在震災屆滿十年的今天，日本要與台灣朋友們同心一起由衷祈禱災區的復興，願居民們的悲痛能儘早一日獲得療癒。

泉裕泰致詞結束後，正好是十年前地震發生的下午2時46分，現場所有人均起立默哀一分鐘，隨後播放「日華議員懇談會」會長、日本眾議員古屋圭司及「日本台灣交流協會」會長大橋光夫的錄影致詞。

311大地震過去十年，許多日本人到現在仍在「謝謝台灣」，讓許多台灣人感動。（林仕祥／多維新聞）

古屋圭司在致詞中，除對台灣於311大地震後給予的温暖支持，以及在新冠肺炎肆虐之際捐贈相關醫療用品給日本，兩度表達感謝，強調「在彼此發生困難時互相伸出援手、互相幫助，是真正的信賴關係」，日本與台灣兩國未來將以深厚情誼互相鏈接。大橋光夫也說，台灣朋友的言語及行動帶給日本勇氣，「也讓我們再次發現台灣這個與我們有著特別厚重情誼的友人」，今後日本會心懷感激和友誼，越過新冠疫情的難關，與台灣的朋友們攜手邁向光明未來。

「台灣日本人會」理事長木原武志說，日本不曾忘記當時因為此超乎想像的大災難而身心受創的我們，是如何受到台灣朋友們的熱情支援與鼓勵，才能重新振作、努力恢復，日本人由此確信，「能夠雪中送炭的台灣朋友們，才是我們真正的好友」，為了報答這份恩惠，台灣日本人會誓將在「在困難時為對方著想並互相支援」的台日基礎上，進一步將兩國關係牽引向更美好的未來。

邱義仁提及，儘管已過去十年，但日本民眾仍然只要有機會，就會來感謝曾經援助日本的人，「這樣的民族性，讓我覺得台灣能作為他們的朋友，感到非常慶幸」。（吳逸驊／多維新聞）

「台灣日本關係協會」會長邱義仁致詞稱，當時311大地震發生時，日本國民非常有秩序的排隊，領取救援物資，到十年後的今天他仍然無法忘記，這些受傷的日本人雖仍未忘記心中的苦難，但依然用燦爛的笑容迎向未來，看到一片片逐漸復甦的景況，讓台灣人非常感動，也非常佩服。

邱義仁提及，儘管已過去十年，但日本民眾仍然只要有機會，就會來感謝曾經援助日本的人，「這樣的民族性，讓我覺得台灣能作為他們的朋友，感到非常慶幸，台灣能與這樣的民族作為非常好的朋友，我覺得這是一件幸運的事情」。他也強調，雖然2021年訂為「台日友好年」，但相信未來台日友誼將長存，也會非常堅固。