戒嚴時期家人冒險藏畫　台日據畫家陳澄波筆下的台灣市街風光

台灣日據時期知名藝術家陳澄波之子陳重光於2020年4月10日以95歲高齡辭世。6月10日下午，台文化部長李永得代表蔡英文頒贈總統褒揚令，由陳重光長子陳立栢代表授贈。

陳重光是著名台灣畫家陳澄波（1895－1947年）長子，他接續父親對藝術的熱忱，於1999年創立陳澄波文化基金會，長期推廣美育、提升台灣藝術發展，讓大眾能通過父親的畫作認識台灣之美，為建立台灣藝術史留下深遠的貢獻。2019年經台文化部推薦，基金會榮獲第六屆台教育部藝術教育貢獻獎績優團體獎。

文化部長李永得（左二）與陳重光的家屬合影。左起依序為：陳立沆（次子）、文化部長李永得、陳立栢（長子）、陳麗涓（長女）、陳麗洙（次女）。（台灣文化部）

1947年，陳澄波在二二八事件期間遭到槍決，因此陳重光也具有二二八事件受難者家屬的身份。在台灣過去白色恐怖時期，他與母親張捷冒着生命危險藏匿父親遺作，直到解嚴後，陳澄波的畫作才再次公開。陳重光除了致力於台灣藝術教育外，另與二二八受難家屬共同創立嘉義市二二八關懷協會，積極協助二二八事件受難者平反。

陳立栢在獲頒褒揚令時表示，台灣多數年輕人並不清楚過去日據時期台灣藝術發展，也不瞭解有哪些畫家，更不知曉其畫作，這是件非常可惜的事情。李永得指出，陳重光一生以關注人權事務、追求歷史真相為己任，並以美育化人，於國民黨政府威權統治下不顧自身危險，努力保存父親陳澄波畫作，才能在今日成為寶貴的台灣藝術資產，這些作品不僅乘載歷史記憶，更是台灣文化價值的見證。

日本殖民時 台灣藝術如何發展

台灣與西洋畫的淵源，要從1895年清廷與日本簽訂《馬關條約》後，台灣淪為日本殖民地說起。這50年裡，台灣不僅政治、社會與經濟環境遭到鉅變，在藝術文化上也受到相當大的衝擊。過去，藝術創作為皇室貴族專有，直到17世紀法國巴黎沙龍（salon）流行後，藝術逐漸走入大眾。陳立栢認為，在東方首先做到藝術向大眾開放的國家，就是日本明治時期。

日本自明治維新後，藝術方面因受到西方藝術刺激除了改革日本畫外，也開始推行西洋畫。為了將藝術帶到民間，明治四十年（1907）日本政府統合日本畫與西洋畫，首次由文部省主辦全國性美展（簡稱文展），但由於審查方式兩套標準，遭到日本畫與西洋畫畫家抵制。因此日本政府於大正八年（1919）創設美術最高機構－帝國美術院，由該機構主辦國家美展—帝國美術院展覽會（簡稱帝展）。官辦美展除了讓獲選的藝術家名氣從此不脛而走外，也能通過作品凝聚人們的情感，把官方的意識推向民間。

台灣日據時期畫家陳澄波，以油畫作品《嘉義街外》入選1926年第七屆日本帝國美術展（帝展），從此聲名大噪。（維基百科公有領域）

陳澄波出生於1895年，適逢台灣割讓給日本，母親生下他不久後隨即過世，從小由祖母帶大。18歲時，陳澄波考上國語學校師範科（今台灣台北教育大學與台北市立大學前身），並獲得日籍畫家石川欽一郎（1871－1945年）的指導。學習西洋畫的石川欽一郎在台任教其間啟蒙許多台灣畫家，被稱作「台灣畫界導師」，石川鼓勵陳澄波前往日本東京學習美術。不過陳澄波直到30歲才在妻子的支持下赴日留學，考上東京美術學院師範科，並於1926年以畫作《嘉義街外》，首次入選1926年第七屆帝展，成為第一位以西洋畫入選帝展的台灣藝術家，聲名大噪。

當時《台灣日日新報》大篇幅報道，使其入選消息廣為人知，隨後《台灣日日新報》發表社論，催生出官辦的台灣美術展覽會（簡稱台展），並於1927年開始舉辦。

台展入選畫作以突出台灣地域色彩、鄉土藝術、南國風情為主要特色，擔任台展評委的石川曾對台灣的獨特風情表達看法：「比起京都的優雅，台灣顯得粗曠豪野了許多，由於色彩濃豔、光線強烈致使輪廓線也增強明朗……強烈的線條構成，遂為南國自然景觀的特徵」。

1927年，陳澄波以油畫作品《夏日街景》入選帝展，這也是他連續兩年獲得帝展的肯定。（維基百科公有領域）

陳澄波受過嚴格的正統藝術學院訓練，其畫作有相當嚴謹的構圖，不過他的筆觸卻又純稚樸拙，搭配大膽的用色，令觀賞者不禁熱血沸騰，因此陳澄波有「學院中的素人畫家」之稱。他的作品少有人物與靜物畫，但風景繪畫的風格，充滿着「素人」個性，具有獨特韻味。

陳澄波在東京美術學校就學期間，陳澄波結識中國畫家王濟遠（1893－1975年），並在日本完成研究所學業後，經王的介紹，舉家遷居上海，陳便在上海新華藝專（今中國美術學院）與上海昌明藝專任教。不過1932年上海一二八事件後，中國民間掀起反日浪潮，台灣作為日本殖民地，台人亦被視作日本人而遭受敵視和排擠，因此陳澄波便又返回台灣，最後於二二八事件中被冠以「煽動暴動」的罪名遭到槍決。

陳澄波作品《廟口》，畫作主题可能是台南市大天后宮 。大天后宮原系明寧靖王朱術桂府邸，豔鮮的紅黑色與湛藍色對比以及尖翹飛揚的弧形殿脊，表現出寺廟建築的壯麗與喧鬧氣氛。（維基百科公有領域）

陳澄波的畫作，清楚畫下日據時代至光復初期的台灣街道風景，結合自身經驗，把傳統中國畫與西洋畫風格融入到創作中，展現出結合中西特色的畫境，他的筆觸與用色，完全可見其對繪畫的熱情與故鄉依戀的濃烈情感。今日，陳澄波的藝術創作與教育貢獻，仍在持續影響着台灣畫壇。