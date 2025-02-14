台中新光三越氣爆｜23歲女職員監工時身亡　母泣：她原本下月辭職

台中新光三越百貨公司昨今日（13日）中午發生氣爆，造成4死31人傷。傷亡人數持續增加。死者包括兩名澳門遊客和兩名百貨樓管（樓面管理員），其中一名林姓女樓管今年23歲是家中獨女，林母得知噩耗崩潰痛哭，她表示這是女兒第一份工作，「本想在3月提離職，但因為被公司委以重任，打算將工作告一段落後，在6月提離職，沒想到剛過完年就發生憾事」



據台媒報道，林女是在監工時發生意外，林女的家屬也質疑新光三越，「不該讓一個小女生擔任監工職務」，林女的男友悲痛表示，他和林女從大學畢業起交往已有2年，「女友曾提到她的工作內容主要是跟廠商對接，但具體情況並不了解」，他稱，不能理解為何百貨叫女友去施工樓層監督工程。



對此，新光三越則否認派林女去監工，稱只是代表公司去巡邏。



林女家屬抵達殯儀館。（翻攝台媒）

林女家屬十分悲慟。（翻攝台媒）

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據了解，林姓女樓管爆炸後在11樓電梯口被消防員尋獲，送醫搶救仍回天乏術。林女男友在隔壁大遠百擔任櫃台銷售，接獲林女母親通知她人在醫院，馬上趕往醫院。醫生卻向他說，「（林女）沒辦法搶救了，沒有心跳」，讓他當場落淚。

林女大姑姑受訪時悲痛落淚，痛批「一個大百貨公司，應該叫專業人員去監工才對，不應該叫我們23歲小女生去監工」，質疑百貨公司處理慢半拍，「我們是看新聞才知道，從頭到尾新光三越都沒有跟我們聯絡，是醫院打電話過來通知的」。

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林女小姑說，家屬如今深陷悲傷中，還沒有心情去了解氣爆發生原因，但新光三越也沒派人與家屬洽談，所以也不知是什麼情形造成，要求業者盡快釐清事發原因，以慰死者在天之靈。

林女父親哽咽稱，一家人如今已成為受害者，希望各界將資源放在工安議題上，因為類似的工安事故不斷發生，只盼別再有其他家庭受害。

林女父親稱希望大家關注工程安全問題。（翻攝三立）

新光三越否認派林女去監工：是代表公司去巡邏

對於新光三越回應表示，2名離世的陳姓男樓管、林姓女樓管，原本是負責百貨公司11、12樓的樓管工作，「工作性質並非監工，是代表公司去巡樓，同時看有什麼問題需要解決，負責回報給公司，但當時因為櫃位改裝，2人也是如平日工作一樣巡視，對於員工遇難感到相當沉痛。」