台中氣爆｜疑施工切到瓦斯管線　台消防署：聞到瓦斯味4步防氣爆

2月13日新光三越台中店封閉施工的十二樓美食街發嚴重氣爆，造成4人死亡、30人受傷。台中市消防局初判是瓦斯氣爆釀災，疑工人切割瓦斯管線導致，但氣爆後無明顯火煙及燃燒痕跡，原因需要進一步釐清。



台灣消防署則提醒，若聞到瓦斯味，應該立刻關閉瓦斯開關，避免使用火源和任何電器，並應該立刻開窗通風，報警求助。



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台中市政府稱未收到新光三越施工申請 罰新台幣120萬

台中市政府表示，市府未收到新光三越美食街裝修工程的施工申請，已勒令無限期停業；另依違反消防法、職安法等規定，總計將開罰120萬元。

台中市消防局長孫福佑表示，工人分別在十一、十二樓施工，進行切割、搬運器材等工作，工人說有聞到瓦斯味，初步懷疑是瓦斯氣爆導致。他說，爆炸點在十二樓，外傳有人從高樓被炸飛出去或粉塵引發爆炸都非事實。

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據調查，11樓部分、12樓整層實施櫃位電燈工程，有2個工班、35名工人，昨天是工程第一天，氣爆前有5名工人在十二樓施工，因櫃位調整要移動天然氣管線，欣中天然氣公司提早於本月10日拆除櫃位瓦斯表、封塞天然氣管路，但因現場天然氣管線從天花板以Ｕ字型拉到樓層櫃位，疑因管線混亂，工人切割到仍有瓦斯的管線，導致瓦斯隨空調風管蓄積在天花板和樓地板間，也流動到11樓，最後發生氣爆。

欣中天然氣聲明，該樓層無任何天然氣管線工程，公司配合火災調查人員勘查現場，確認天然氣管線外觀及封塞塞頭完整，以專用激光器檢測也未發現瓦斯洩漏反應，現場無燃燒跡象，該公司認為這起意外與天然氣無關。

台灣消防署提醒聞到瓦斯味要做曝正確4步驟

瓦斯本身無色無味，為了讓民眾能察覺洩漏，石油公司會在其中添加臭劑。然而，若瓦斯在密閉空間洩漏，與空氣混合達到爆炸下限濃度，就可能引發嚴重事故。

台灣消防署呼籲聞到瓦斯味時，應立刻關閉瓦斯開關，避免使用火源與電器，也別開燈，並開窗通風，通知瓦斯行或撥打緊急電話求助。另外，消防署發文也發文希望民眾定期檢查瓦斯設備，並遵守以下安全措施：

1、擺放位置：將瓦斯桶放置於屋外或通風良好處。

2、連接裝置：瓦斯軟管與瓦斯桶的連接處應固定牢靠，避免脫落。

3、直立擺放：確保瓦斯桶直立固定，防止傾倒。