台北警方大規模掃蕩黑幫　局長「親征」酒店設臨檢　大批美女受查

台灣台北市警局將執行掃蕩黑幫專案，在專案期間將針對黑幫進行的不法行為進行查緝，在2月13日晚上10時許，北市警局動員622名警力，針對北市治安顧慮場所進行臨檢勤務，北市警局長李西河也到北市中山分局校閱擴大臨檢，斷絕黑幫金流。



北市警方執行掃黑專案首日晚上10時許，進行各大列管場所臨檢勤務，李西河也前往中山分局參加勤教，宣示掃蕩黑幫決心。

台北市執行掃黑專案首日，北市警局長李西河前往參加中山分局擴大臨檢。（ETtoday授權使用）

李西河表示，北市警局從2月13日開始舉辦為期10天的「掃黑專案」，針對黑幫所經營、依附的酒店、場所進行掃蕩，另外也提到竹聯幫黃姓幫主告別式部分，將組成專案小組，嚴防黑幫動員未成年少年參加聚眾活動或明示、暗示黑幫組織。

有鑑於近期全國各地發生多起重大治安案件，為防制黑道幫派暴力破壞社會秩序，北市警局也指派各分局針對轄內幫派經營、依附、圍事或賴以為生之經常活動處所，編排擴大臨檢勤務。

此外，也針對易衍生公安問題場所、治安死角、路段及管制站之可疑人士、車輛等實施攔停人、車並查證身分作為，期能有效取締不法，防範犯罪事件發生並宣示警方嚴正執法的決心。

北市政府警察局將持續運用區域聯防、跨區整合，擴大打擊黑道幫派，徹底阻斷幫派犯罪組織運作命脈。

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