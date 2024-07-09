台灣黑幫領袖出殯「36輛勞斯萊斯」送最後一程　旗袍美女陣再現

台灣幫會太陽聯盟精神領袖吳桐潭今（9日）舉行告別式。



今天送行車隊陣容龐大，共有36輛勞斯萊斯（Rolls-Royce）、108輛阿法（豐田Alphard），總價值破1億港元，要送吳桐潭最後一程。

太陽聯盟精神領袖吳桐潭今天告別式。（聯合新聞網授權使用）

警方共動員800警力，在活動現場及周邊主要道路，加強情蒐、巡邏及強力的路臨檢。（聯合新聞網授權使用）

800警嚴陣以待 點圖放大看看吳桐潭出殯情形：

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6月移靈當天出動4輛勞斯萊斯及法拉利、麥拉倫等10多輛超跑接靈，大批阿法殿後，引起注目。

據指出，治喪委員會原本今天要動員百輛跑車，但台灣警方約制、協調，今天現場有36輛勞斯萊斯、108輛阿法到場，總價值破1億港元，送吳桐潭最後一程。

今天告別式現場湧入大量人潮，估可能有上萬人，一路往法院方向出現大量車流，上午起就大塞車，警方加強疏導交通。

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警方為防止幫派公開串連，確保公共安全及交通秩序，除基隆巿警察局刑事警察大隊、保安警察隊、少年警察隊、各分局等，保一總隊派遣警力支援，共動員800警力，在活動現場及周邊主要道路，加強情蒐、巡邏及強力的路臨檢。

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