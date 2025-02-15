台空軍勇鷹號高教機台東外海失事　少校跳傘獲救送醫

台灣空軍驚傳教練機失事意外，今（15）日上午8時40分許，台東志航基地1架T-BE-5A型勇鷹號高教機在飛行任務途中，因不明原因失事墜海，據了解機上飛行員少校飛官林瑋已彈射跳傘，目前已被緊急送往醫院救治。空軍救護隊的直升機已飛抵現場進行救援。



台媒訪問附近晨跑民眾表示，飛機起飛後就聽見飛機聲音有點異常，「不是平常的聲音」，沒想到就發生墜海，民眾當場嚇傻。



台空軍勇鷹號高教機。（軍聞社）

台空軍司令部新聞稿稱，本屬飛訓部（駐地：台東）AJT高教機1架（機號1130），於本日上午0840起飛後宣告雙發動機失效，人員跳傘獲救。

空軍司令部進一步表示，已經組成專案調查小組實施肇因調查。飛行員林瑋頭部、頸部均戴著固定器被緊急送往醫院救治，而目前詳細的失事原因仍待進一步調查釐清。

據了解，台灣空軍現役AT-3教練機於1980年代服役，已達服役壽限，且缺乏先進戰機具備的線控飛行系統，因此馬英九政府任內開始尋找接替機種，計畫花費新台幣600多億採購66架高級噴射教練機接替AT-3，當時空軍計劃透過外購引進高教機。

台灣空軍現役AT-3教練機。（翻攝自由時報）

勇鷹高教機為台灣製造

李奧納多公司於2015年拋出意願與台灣漢翔公司合作生產高教機，並於同年「台北航太暨國防工業展」漢翔的攤位上展出M-346教練機模型。

2016年5月蔡英文政府上台後，為了扶持台灣航太工業，高教機採購政策急轉彎，取消與義大利合作生產，轉向「國機國造」，當時總統府國安會更找來軍事專家分析教練機外購與國機國造的可行性。最後，漢翔決定以經國號為藍本生產XT-5「藍鵲」高教機。之後空軍舉辦票選命名活動，正式命名為「勇鷹」高教機。

最終，台灣政府以686.4億元新台幣委託漢翔公司生產66架T-5勇鷹高教機，用於汰換1984年服役的AT-3教練機，以及1970年代陸續服役的F-5E/F戰機。前者將於2025年汰換，後者於2023年底除役，空軍採購的勇鷹高教機已陸續量產，並分批撥交空軍志航基地，預計2026年66架全數交付空軍。

2022年5月，台東志航基地展開首梯換訓教官開訓。同年10月，雙十國慶典禮上，勇鷹高教機也首度與F-5E/F型戰機衝場飛越總統府上空，象徵兩代部訓機傳承。

T-BE5A勇鷹的自製率達55%，漢翔公司總經理馬萬鈞曾稱：「在全世界的教練機中應該是最高的」