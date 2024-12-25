拜登簽署挺台軍援法案　人大外委會警告：台灣問題是中方紅線

美國總統拜登（Joe Biden）本月23日簽署2025財年國防授權法案（NDAA），其中包含對台軍事支持的相關條款，引發北京強烈反應。中國全國人大外事委員會發言人許東於今（25）日表示，該法案渲染「中國威脅」，鼓吹對台軍事支持，並嚴重損害中方主權與核心利益。許東強調，「台灣問題是中方紅線，不容挑戰。」



中方譴責涉華條款

《新華社》報道，許東在聲明中指出，美方透過法案打壓中國科技和經濟發展，限制中美經貿往來及人文交流，並粗暴干涉中國內政，對此中方表示強烈不滿和堅決反對。他敦促美方摒棄冷戰思維及意識形態偏見，不得在台灣問題等核心利益上步步進逼。

許東強調，中方一貫以相互尊重、和平共處、合作共贏的原則處理中美關係，認為兩國應成為彼此發展的助力，而非阻力。中美關係穩定健康發展不僅事關兩國人民福祉，更影響全球命運。他再次警告，美方切勿觸碰台灣、民主人權及發展權利等中方紅線。

美國法案具體內容

根據法案，美國將投入3億美元於台灣安全合作倡議，提供包括反艦導彈、雷達、海岸防禦及無人機等防禦性物資，並允許美國國防部及國務院從庫存中撥出裝備援台。此外，法案還授權美台共同建立軍事創傷聯合護理計劃，並支持向協助台灣的外國合作夥伴撥補同等物資。

中方表態將依法採取必要措施，堅決捍衛國家主權、安全與發展利益。隨著法案的簽署，中美在台灣問題上的對立再度升溫。