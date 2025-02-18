走私22公斤可卡因市值5.5億日元　台男會計師日本羽田機場被捕

日本東京海關破獲一宗重大毒品走私案，一名自稱是會計師的28歲台灣男子涉嫌從加拿大運送約22公斤的可卡因到日本，市值高達5.5億日元（折合約2800萬港元）。



日本傳媒報道，東京海關依違反《關稅法》將台灣籍男子夏正泰移送檢方偵辦。根據調查，夏正泰1月29日乘坐飛機從加拿大飛往羽田機場，抵達日本後，海關人員在檢查其行李時，發現行李箱內藏有大量毒品，隨即展開調查。

台灣籍男子夏正泰涉嫌從加拿大運送約22公斤的可卡因到日本。（TBS NEWS DIG Powered by JNN Youtube截圖）

根據海關公布的資訊，夏正泰將22公斤的可卡因分裝於22個蛋糕和麥片包裝盒內，每盒約1公斤，並將餅乾盒放入行李箱內，原本計劃入境後流入日本黑市。

夏正泰接受調查否認走私可卡因，辯稱自己受台灣朋友請託，從加拿大購買點心送給日本的朋友。

夏正泰將22公斤的可卡因分裝於22個餅乾盒內。（TBS NEWS DIG Powered by JNN Youtube截圖）

報道稱，這是日本有史以來，個人旅客試圖以搭機托運形式走私可卡因的最大宗案件，相關單位對此高度重視，並持續擴大調查，以釐清案件背後是否涉及跨國毒品走私組織。