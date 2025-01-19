不忿未做完功課挨罵 寧夏10歲童舉報父親藏毒 警上門竟搜出此物
撰文：林芷瑩
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寧夏銀川市有小學生因未完成功課，遭父親嚴厲譴責後，一氣之下離家出走，更借電話報警舉報父親在家中藏毒。警方上門調查後搜出8個罌粟殼，並將男童父親帶走。目前，警方已將案件移交禁毒大隊進一步處理。
1月9日，永寧縣一名小學五年級的10歲學生因未完成功課，遭父親嚴厲批評教育，既委屈又憤怒的他，竟一氣之下離家出走，跑到家附近的商戶向老闆借用手機，向警方舉報父親在家中私藏罌粟殼。
永寧縣公安局城關派出所的民警立即行動，向男童詢問具體情況時，他一邊哭一邊將所知的一切全盤托出。警員將男童送回家中後，隨即展開仔細搜查，最終在陽台吊櫃中找到8個罌粟殼。
男童父親自稱是為了治病私藏罌粟殼，未料自己的一時糊塗，不僅觸犯法律，還引發兒子如此激烈的反應。警方已將此線索移交禁毒大隊，案件正在進一步辦理。
罌粟是製取鴉片的主要原料，同時其提取物也是多種鎮靜劑的來源。罌粟殼是罌粟果實成熟後經過乾燥處理的果殼，呈橢圓形或瓶狀卵形。罌粟殼內含嗎啡、罌粟堿等生物堿類物質，久服會對人體肝臟、心臟造成慢性毒害作用，屬國家管制的毒品。
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