王大陸涉付百萬台幣佯裝心臟問題逃兵役　醫生稱奇怪：怎麼騙到的

33歲台灣男藝人王大陸涉嫌以假病歷、假裝身體出現心臟問題逃避兵役。周二（18日）下午，包括王大陸在內的11名疑犯被拘提並移送新北檢複訊。據台媒引述檢警消息指，王大陸為了躲過兵役，疑花費百萬元新台幣（約23.7萬港元）給不法集團。



新北市警察局永和分局上月查案逮捕到1名陳姓男子，檢警循線查得以他為首的不法集團涉嫌從事妨害兵役。案情指，以陳男為首的不法集團對外聲稱花錢即可躲過兵役，遊說役男（役齡男子）只要支付新台幣10萬元至100萬元（約2.37萬至23.7萬港元）代價，即可提供協助、指導如何躲避兵役。

周二，新北地檢署指揮永和警分局和刑事局兵分11路，分至台北市和中台灣執行拘搜行動，共計逮捕11人，分別在台北逮捕7人，其中3人為集團仲介、4人為役男（含王大陸），另在中部也逮捕4名役男。11人在警詢後，於下午移送新北檢複訊。

王大陸涉犯妨害兵役治罪條例。（聯合報）

王大陸被指花費百萬元代價給不法集團，企圖以內科疾病因素以躲避兵役。對此，開業心臟科醫師劉中平向台媒直言：「我也覺得很奇怪，怎麼有辦法用騙的。」

他表示，心臟科要做的檢查非常嚴謹，得用特殊心電圖或超音波，才能發現心臟是否有異常，如心臟破洞、心律不整、瓣膜脫垂等，無法靠患者的一面之辭而確診，也沒有辦法透過服用藥物干擾心電圖結果，因為即使以服藥後出現「心跳過快」來佯裝「心悸」，檢查儀器也是有辦法分辨的。

劉進一步介紹，通常可免役的疾病，包括心臟或天生關節畸形、長短腳等骨科疾病，但依其觀察，自認可以免役的役男來診評估，通常超過95%都無法符合免疫標準，加上一般兵役判定需要經過兩道關卡，第一關是在醫療院所判定免疫，取得初判檢查表和診斷書，接著是到指定醫療院所複驗，兩道關卡要突破都有難度，因此得釐清王大陸是如何突破體檢關卡，且是在哪一關被突破的。

王大陸憑藉電影《我的少女時代》走紅。（中國時報）

王大陸。（IG@taluwang）

王大陸。（IG@taluwang）

王大陸憑藉電影《我的少女時代》一炮而紅，近年將演藝重心移轉大陸，更曾演出票房高達38億元人民幣的《孤注一擲》。今年一月他在香港拍攝新片《無法饒恕》，剛過去的冬至、聖誕節和元旦都在香港過。

台媒指，王大陸24歲爆紅時，就曾被爆料低調入學稻江管理學院，但同學從沒看過他去上課，遭質疑是躲兵役，當時王大陸的經紀人僅表示，「念書跟兵役是每個男生成長的必經過程，演戲是他喜歡的工作，公司一直在幫忙協調，讓每件事都順利，更何況他以前也讀過軍校，沒什麼好逃避的。」