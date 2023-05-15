籃球YouTuber阿勳服兵役突傳過世　摯友嘆太突然籲網民別追問

以談話形式暢談NBA、籃球大小事及時事，在YouTube上擁有超過14萬粉絲的台灣YouTube頻道「GM冠名播出」突爆噩耗，其中一名節目主持人「阿勳」驚傳於服兵役期間、4月30日不幸離世，讓粉絲陣驚不已；而作為阿勳的摯友，同為頻道主持人的「籃球公道伯」也發文證實，並透露告別式日期，坦言是為了想讓所有喜歡阿勳的觀眾，能夠有送他最後一程的機會。



籃球公道伯5月14日晚間於YouTube頻道「GM冠名播出」發文，表示自己的摯友、同時也是節目主持人的阿勳驟逝，也坦言能理解消息來的太過突然，一定會有不少人感到困惑不解，不過為了保護阿勳及其家人的私隱，希望粉絲不要追問任何問題，因為他也沒辦法透露太多。不過基於想讓喜歡阿勳的觀眾能送他最後一程，因此才決定正式公開這個消息。

YouTuber阿勳在網絡上有一定知名度，他的驟逝令不少網民感震驚：（按圖了解）

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「該面對的還是要面對」，籃球公道伯在文中說明，阿勳是在2023年的4月30日離開的，也透露了阿勳告別式的時間地點；消息釋出後讓粉絲陣驚不已。而從阿勳的IG貼文中也可以看到，他大約在前兩個月左右、也就是3月中旬證實要去當兵，最新的一則貼文也是自己平頭的照片，沒想到當所有人都在等阿勳回歸YouTube時，再次傳來的已經是天人永隔的消息。

消息曝光後，除了籃球公道伯公開於「GM冠名播出」的帖文之外，阿勳的IG也湧入大量粉絲悼念，感傷表示：

．「RIP我還在等你的戰報」

．「你快點回來好嗎、少了你看影片都不好笑了」

．「期待他繼續在天堂帶歡樂給天使」

．「gm扛着這個消息做戰報是真的很敬業阿」

．「看到這消息時我沉默了一陣子，真的很捨不得」

．「我還期待之後會再合體給我們很多歡笑的」



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