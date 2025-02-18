19歲台男涉詐騙被大陸公安拘留　海基會：已就身體狀況轉知家屬

台灣彰化縣伸港鄉一名19歲黃姓男子涉詐騙，被中國大陸公安限制人身自由，男子祖母暫未決定是否前往探視。周二（18日），海基會表示，已透過當地台商了解當事人近況，並立刻轉達家屬。



據黃男祖母早前指出，去年3月初，黃男告知要和朋友出門，卻從此消失，至5月報警。後來，家屬接到通知，指黃男涉詐騙被拘留在中國大陸的看守所。

周二，民進黨籍彰化縣議員賴清美表示，海基會日前致電黃男祖母說明，希望對方放心，後者也暫時放下心中大石。她曾問黃男祖母是否要到對岸看孫子，但對方考量天氣還很冷，希望等變暖再決定。

海基會則指出，自獲悉本案後，即主動聯繫家屬，並持續保持聯絡，及時提供協助。1月16日即派員偕同陸委會訪視家屬並表達政府關懷，更多次公開呼籲陸方正視。

海基會指出，在農曆年前，「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」主管機關終接獲陸方通報本案當事人，因案遭限制人身自由。由於考量家屬可能不瞭解兩岸協議實務運作，立即主動致電告知家屬，並再次表達政府關懷。

海基會又說明，透過協調當地台商協會協助瞭解當事人目前近況，於2月13日獲回覆「身體狀況良好，有得到應有的照顧」，隨即將這個消息轉知家屬。

然而，針對「台商曾到公安局探視黃男」等說法，海基會澄清與事實有出入。依陸方「看守所條例」第28條規定，在羈押期間，近親屬得申請會見，但須經辦案機關同意，並經公安機關批准後，才能探視，在實務上極少獲准，更遑論非親屬。

海基會強調，向來極為重視有關台灣民眾的人身安全及司法權益保障。未來仍將持續關注案件後續發展，也會配合家屬需求及政府指示，提供必要協助。