汪道涵之子赴台弔唁辜嚴倬雲受限　國台辦批民進黨處處蠻橫設限

曾親歷「汪辜會談」的台泥公司榮譽董事長辜振甫夫人、前婦聯會主委辜嚴倬雲於2月4日安詳辭世，享壽105歲。陸委會證實，基於尊重家屬意願，已會同內政部移民署及海基會，專案同意前海協會會長汪道涵之子汪致重夫婦，及上海台辦副主任王立新等共5人於11日來台弔唁。然而，民進黨當局提出諸多限制，要求汪致重先生一行不能接受媒體採訪，不能有其他行程等。對此，國台辦12日回應指，民進黨當局對兩岸交流處處蠻橫設限，再次充分表明其所謂「善意」和「言論自由」都是名不副實的空洞口號。



國台辦發言人朱鳳蓮表示，在辜公亮文教基金會的協助下，汪致重先生一行於2月11日赴台吊唁辜嚴倬雲女士。在辦理相關手續過程中，台灣有關部門通過基金會要求汪先生一行在台期間不接受媒體訪問、不安排其他行程。汪先生一行考慮到基金會的處境，上午抵達後即赴靈堂吊唁，傍晚匆匆返回大陸，在接受大陸媒體採訪時表達了對辜嚴倬雲女士的哀思和對兩岸交流的期許。民進黨當局對兩岸交流處處蠻橫設限，再次充分表明其所謂「善意」和「言論自由」都是名不副實的空洞口號，也暴露其對兩岸包括民間交流在內的各項交流活動的抵制阻撓心態。

朱鳳蓮強調，辜嚴倬雲女士生前親歷了「汪辜會談」等兩岸關系發展史上的重要時刻，為推動兩岸交流作出積極貢獻。以「汪辜會談」為開端，兩岸兩會受權在「九二共識」基礎上開展一系列對話協商，達成27項協議和諸多共識，給兩岸民眾特別是廣大台灣同胞帶來實實在在的好處。我們期望廣大台灣同胞與我們一道，堅定堅持「九二共識」、反對「台獨」，在此基礎上推動兩岸關係重回和平發展正確軌道，為兩岸同胞謀福祉，為中華民族謀復興。