台媒：王大陸涉「殺人未遂」遭移送偵辦　疑找人痛毆2人下手兇殘

台媒《ETtoday新聞雲》等4日（周二）報道，台灣藝人王大陸日前才被爆涉嫌偽裝心臟病偽造不實醫療證明企圖逃避兵役，未料今日又爆出遭到警方移送檢方偵辦，案由是「殺人未遂」。



王大陸的經紀人回應台媒時稱，「辛苦大家，一切都在了解當中，謝謝。」



王大陸。（IG@taluwang）

王大陸涉犯妨害兵役治罪條例。（聯合報）

王大陸。（IG@taluwang）

《ETtoday新聞雲》報道指，初步了解，王大陸日前搭機返台，事先透過平台叫車到機場接送，但王大陸不滿平台派來的車太差、不符合他的要求，因此找人痛毆司機以及派車員，且下手相當兇殘。

王大陸2月18日爆出涉嫌逃避兵役，不惜花重金100萬元（新台幣，下同）請專門的集團偽造不實醫療證明，因而遭檢警逮捕，全案經檢方複訊後以15萬元交保。

由於王大陸設籍於台北市，台北市兵役局日前表示，按《兵役法》規範，役男緩徵年限為33歲，可以用就學等名義暫緩入伍服役，但王大陸已經年滿33歲，因此已通知並安排王大陸於3月13日入伍服役。

不料風波未平，王大陸今日又再度出事，而此次事由竟是「殺人未遂」。報道指，經了解，王大陸日前搭機返回台灣，並事先透過知名平台叫車接送，未料派來的車與王大陸設想不符、嫌棄「車太差」，找人痛毆司機以及平台派車員，將兩人打得滿身是傷、半死不活，因而遭警方以涉嫌殺人未遂移送偵辦。

經紀人：一切都在了解當中

多個台媒4日下午報道指，王大陸的經紀人回應稱，「辛苦大家，一切都在了解當中，謝謝。」