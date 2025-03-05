港商在台灣入口30噸非法魚翅「洗產地」再轉賣大陸　7台人遭起訴

台媒5日（周三）報道，一名香港籍蒙姓商人為將非法捕撈魚翅轉口至中國大陸，委請台灣報關業者和貿易公司偽造進出口報單，向台灣輸入近30噸非法魚翅後再轉賣至大陸，即所謂「洗產地」（將產地改為台灣再出口外地）。高雄地檢署依偽造文書等罪起訴7名台灣人。



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報道指，身份不明的香港籍蒙姓商人透過不詳渠道取得大量非法捕撈魚翅，企圖經台灣轉口至外地，但為符合台灣對於魚翅進口管制，遂委任報關業者負責人60歲簡姓女子辦理魚翅進出口。

為通過台灣漁業署審查，蒙男偽造西班牙漁業公司的捕撈證明等證件，將非法捕撈的魚翅佯裝成合法捕撈，再由簡女借用台灣的貿易公司名義辦理進出口，在2019至2020年間成功向台灣輸入近30噸魚翅後，再加工轉口至大陸。

在2021年1月間，有一批非法魚翅因未通過檢疫不能出口，蒙男等人為減少損失，便將這批約10噸的魚翅交由台灣業者販售，再由簡女公司開立假發票作帳。

報道指，高雄地檢署偵辦案件時，簡女等人否認犯罪，把罪責都推給香港籍蒙姓商人，辯稱文件都是蒙男所提供，但檢方不採信他們的說詞，最終依偽造文書和商業會計法等罪名起訴簡女共7人。