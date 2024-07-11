皆為瀕危物種！空載貨車深圳灣入境內地 駕駛室藏107塊魚翅被截
撰文：鄭寧
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中國海關總署官方帳號「海關發布」昨日（10日）通報一起走私案，一輛申報為空載的貨車經深圳灣口岸入境內地時，違規攜帶未申報的魚翅107塊，且為瀕危鯊魚魚翅。
通報稱，一輛申報為空載的貨車經深圳灣口岸入境內地時，內地海關工作人員實施查驗時，發現該車駕駛室中有未申報的物品一批，由塑料薄膜包裹，經開拆、清點，共查獲未申報的帶皮魚翅107塊，重量16.6千克。
經鑒定，未申報的帶皮魚翅，實際為鼬鯊、鈍吻真鯊等鯊魚魚翅，共107塊，重量16.6千克。相關物種均被列入2023年版《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄Ⅱ。
根據《中華人民共和國海關法》有關規定，進出口貨物的發貨人應當向海關如實申報，交驗進出口許可證件和有關單證。
根據《瀕危野生動植物種國際貿易公約》及《中華人民共和國野生動物保護法》《中華人民共和國瀕危野生動植物進出口管理條例》等規定，除合法持有《允許進出口證明書》或者物種證明外，禁止貿易、攜帶、郵寄瀕危物種及其制品進出境，情節嚴重構成犯罪的將依法追究刑事責任。
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