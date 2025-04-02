台軍方證實解放軍於東海實彈射擊　並強調「密切掌握山東艦行蹤」

解放軍東部戰區昨（1日）展開聯合演訓，位台灣海峽中部、南部相關海域組織「海峽雷霆-2025A」演練，更在東海海域進行實彈射擊。



對此，台軍方今日（2日）證實，有關東海實彈射擊，第一時間有掌握，「也掌握到中共公布的禁航區，長寬270公里乘以40公里範圍，中共執行完射擊後，同時取消了禁航區限制，表示這區域已經同步開放」，此外，台軍也強調，「密切掌握山東號（艦）的行蹤。」



針對媒體提問「東海海域實彈確認是否真的進行實彈？解放軍使用哪些武器，涉及區域範圍，距離台灣有多遠」，台灣國防部則回應，「有關東海實彈射擊，國防部第一時間有掌握，持續運用客觀手段，掌握後續動態。」

據了解，台灣昨天就已經到掌握到解放軍公布的禁航區，長寬270公里乘以40公里範圍，今天早上也掌握到解放軍在這禁航區實施的實彈射擊，至於什麼彈型、彈種，台灣軍方未掌握。

另外，台灣國防部表示，山東號的動態，從建造交工到成軍，每個階段國防部都非常關注也有所掌握，對山東號歷次的動向與動態，運用各項情偵手段密切掌握當中。台灣國防部指出這次也有密切掌握山東艦上的殲-15的動態，「所以不管是走巴士海峽還是菲律賓，一向都是從山東號離島開始就會全程掌握行蹤。」