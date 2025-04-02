龍應台投書《紐時》：特朗普很可能為了與習近平達成協議拋棄台灣

台灣前文化部長、知名作家龍應台於美國《紐約時報》撰文《台灣的時間不多了》(The clock is ticking for Taiwan )。文章以美國特朗普政府近期為解決俄烏戰爭對待烏克蘭的態度示警，指台灣可能因為特朗普想討好北京而成為美國的棄子；兩岸若無和平，台灣珍貴的民主也難保住。



龍應台。（網上圖片）

龍應台指，幾十年來，台灣領導人與對岸抗衡的基礎在於美國會在台灣遭遇對岸武力入侵時援台，然而這種「虛假的安全感」導致台灣政壇與人民遲遲未徹底思考與中方打交道的最佳方式、確保台灣民主長存。

龍應台認為，眼看特朗普拋棄民主價值、拋棄盟友，台灣須盡快展開嚴肅的全民對話，討論台灣如何在可接受的條件下與對岸和平共處，而非讓大國決定台灣未來。

龍應台又批評台灣的總統賴清德製造恐懼、對抗，言論回到兩岸冷戰時期，把大陸列為「境外敵對勢力」等。她認為，賴清德上述舉動的問題在於台灣不能繼續指望美國相挺。

特朗普。（Reuters）

「特朗普很有可能為達成協議拋棄台灣」

龍應台在文末表示，對台灣而言時間所剩無幾，各界預期特朗普與習近平很快會見面，考量烏克蘭的例子，特朗普很有可能為了與習近平達成貿易或地緣政治協議而拋棄台灣。

她強調，所有台灣人都想捍衛自由，分歧之處在於作法，在於與中方和解或對抗。完全依賴美國並同時與中方對抗，此法不再可行，這點很清楚。不先保住和平，民主也將不保。