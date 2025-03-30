愛在心裡口難開？暗戀高手4大生肖　屬兔無論幾鍾意都唔會主動

你的身邊是否有這樣的人？他們喜歡上一個人的時候，最喜歡做的一件事情就是藏着掖着，所以，不管有多喜歡一個人，有多想要和對方在一起，卻總是憋死也不說。



其實，只要他們主動一點，把自己心裏的想法說出來，倒也不是沒有在一起的可能性。喜歡你卻總是喜歡藏着掖着的生肖君，隨星座屋小編來了解。

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4大生肖暗戀對方只會藏在心底（IG@kbsdrama；01製圖）

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1. 生肖鼠

當屬鼠的人喜歡上一個人的時候，他們有事沒事都會想着往對方的身邊湊，眼神也會時不時投放在對方的身上，還會做很多曖昧的動作，可就是不直接說出自己心裏的想法。他們總是想着自己心裏的想法，就算不說出來，對方應該也知道吧？

很不幸地說，對方可能真的不知道。很多時候，他們的那些行為只是被對方當做是曖昧而已，喜歡一個人總是會藏着掖着的他們，雖然想要的僅僅只是陪伴在對方身邊，最後卻離自己喜歡的人越來越遠。

2. 生肖牛

在向喜歡的人表白這件事兒上，屬牛的人是能讓自己糾結死的人，因為不管他們有多喜歡一個人，很難鼓起勇氣在對方面前說出「喜歡你」三個字，當對方出現在他們面前的那一刻，所有想說的話都會瞬間消失。

哪天，就算他們好不容易鼓起了勇氣來到喜歡的人面前，最後可能還是聊着一些無關緊要的小事情，關於喜歡的字眼一個也說不出口，事後卻又開始自責自己連簡單的喜歡兩字都說不出口。

3. 生肖羊

面對喜歡的人，屬羊的人非常不擅長去表達自己內心的想法，如果說他們喜歡上一個人是一件不太容易的事，那麼，想要讓他們把那一份喜歡說出來，那是一件更艱難的事情。

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有了喜歡的人以後，他們會做的一件事情，就是拼了命地在對方面前刷存在感，可就是不把那一份喜歡說出口，就算身邊的人都知道了，他們的做法還是藏着掖着，即使心裏想了無數個向對方告白的畫面，可是，那些畫面卻幾乎沒可能會展現在對方的面前。

4. 生肖兔

當屬兔的人喜歡上一個人時，如果你不仔細觀察，你根本發覺不了他們就那麼安安靜靜地待在喜歡的人身邊那麼長的一段時間，喜歡一個人的時候，他們一般不會用語言把自己心裏的喜歡說出來，對於喜歡的人，他們會生出各種猜想，時不時心中隱隱期盼對方會向自己表白。

如果你是他們喜歡的人，如果你也是那種不會主動起來的人，那麼你們最後在一起的幾率是非常渺茫的，最終你們兩人只會遺憾地成為彼此世界裏擦肩而過的陌生人。

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