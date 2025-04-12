台中新光三越氣爆5死　工人施工弄破瓦斯主幹管　檢方起訴10人

2月13日，台中市新光三越台中店封閉施工的十二樓美食街發嚴重氣爆，造成5人死亡，超過30人受傷，死傷者包括一個一家七口的澳門家庭，引發廣泛關注。



台中市政府此前（28日）表示，經調查台中市消防局日前公布鑑定結果，指氣爆發生原因為「瓦斯氣爆」，但當時負責裝修的欣中天然氣公司堅稱早已封塞管線。



事後檢方發現新事證案情逆轉， 認定是因「當時工人因施工不慎，導致天然氣主幹管線斷裂、氣體外洩，遇電動工具作動火花」才發引燃溢露天然氣。台中地檢署昨（11）日傳喚新光三越、拆除作業包商等10名被告到案說明，複訊後依涉嫌過失致死等罪嫌偵辦，並諭知10萬元至60萬元不等金額交保。



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台中新光三越氣爆案10名被告，包括裝潢拆除人員、室內裝修人員、中下游拆除承包者、施工人員等10名被告、1名證人到案說明，其中有5人為新光三越人員，包括台北總店滑姓副理、台中店莊姓經理，複訊後都是60萬元交保（新台幣，下同）；總店吳姓幹部40萬元交保，台中店呂姓、李姓幹部分別為40萬元、30萬元交保。

另5人承包業者和工人，陳姓工頭30萬元交保，其餘4名工人分別為10萬元至15萬元不等，10名被告均限制出境、出海。

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