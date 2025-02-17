台中新光三越氣爆｜乙炔氣體燃燒實驗「瞬間所有的點同時燒起來」

台中新光三越氣爆案，消防局長說，不排除可能「洩漏氣體完全燃燒」，所以才沒看到火煙。



有化學老師曾在課堂上實驗，當空氣與可燃氣體在一定比例混合下，就會發生瞬間反應，也就是氣爆，但如果旁邊沒了可燃物，反應後就會結束，不一定會延燒。

台中高工化工科陸冠輝老師曾在課堂中實驗，看乙炔氣體與空氣在不同比例上的燃燒狀態與速度。（YouTube@陸冠輝）

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台中新光三越氣爆案，消防局在事發後半小時左右用航拍機以熱顯像儀來勘查現場，溫度只有十九到廿四度之間，顯示較高溫度區域多半是入場搜救的消防員體溫。因此消防局人員研判，對比一般火場溫度會達高六、七百度來說，氣爆瞬間不排除洩漏氣體已經「完全燃燒」。

受傷的民眾是有灼傷的情形，可見當時還是有火的，只是在爆炸的初期，在一瞬間它就已經完全燃燒了。 消防局長孫福佑

台中高工化工科陸冠輝老師曾在課堂中實驗，乙炔氣體與空氣在不同比例上的燃燒狀態與速度。「你看看它火焰在哪裡？」當管子全都是乙炔氣體，如果氧氣供量不足，老師在管子上方提供多少氧，火苗就集中在上方燒多少。但當乙炔只有八分之一，空氣有八分之七，達爆炸點最佳混合狀態，不到一秒時間，眨眼瞬間便完全燃燒。但乙炔燒完，也幾乎不見黑煙，與新光三越氣爆過後沒有燃燒痕跡相似。

像我那個實驗裡面，一開始乙炔量比較多，空氣量比較少，是因為空氣慢慢加進去，所以乙炔氣體就慢慢燒。那種會有急速快速反應通常就是它已經混合均勻了，那一瞬間所有的點就同時燒起來，同時反應。那種氣爆基本上大概就是這種情況。 台中高工化工科老師陸冠輝

據新光三越12樓航拍照，帷幕玻璃建材被炸開，但內部似乎也沒有濃煙燒焦痕跡。化學老師林旻澤表示：「假設真的是瓦斯的話，是因為瓦斯本身是可燃物，然後加上空氣裡面的氧氣是助燃物，比例混合的夠的話，燃燒的反應速度是非常快的。它還是會有火光，但是它可能就會是在兩三秒內就把那些瓦斯燃燒完畢，所以就不會有時間讓它慢慢點燃現場的東西。」

台中檢方已經指示消防局火調（火災調查）科「重建現場」，但畢竟現場一層樓就有四千多坪，要還原現場，完成火調，還是再等一段時間。

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