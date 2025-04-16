台灣罷免案爆「納粹造型」醜聞　德國在台協會：無恥且具政治目的

台灣近期多宗針對民進黨立委的罷免案引發爭議，台媒報道，罷免民進黨立委李坤城的領銜人宋建樑4月15日前往新北地方檢察署接受複訊時，身穿象徵納粹標誌的紅底「卐」字臂章，並比出納粹敬禮手勢，引發社會與外交層級的強烈反彈。



綜合TVBS、ETtoday、《中時新聞網》等台媒報道，宋建樑赴訊時不僅穿戴納粹符號，還手持希特勒著作《我的奮鬥》，並在媒體群組發送「Sieg Heil!」納粹口號訊息，意指勝利萬歲。面對媒體詢問為何以納粹裝扮出席，他則激動喊出「民進黨就是瘟疫」。

4月15日，新北地方檢察署約談罷免李坤城案領銜人宋建樑（圖），宋建樑穿著象徵納粹的「卐」字臂章，手比納粹敬禮手勢，還拿著希特勒著作「我的奮鬥」進入新北檢複訊。（聯合報）

針對宋建樑行為除引起台灣社會震驚，德國在台協會亦於4月16日罕見發聲明，嚴正譴責宋建樑此舉為「無恥行為」，並強調納粹象徵「對人類的鄙視與迫害」。

德國在台協會在聲明中指出，「毫無疑問，宋先生故意展示納粹手勢與符號，而納粹主義象徵著對人類的鄙視與迫害」，並提醒納粹政權曾導致數百萬歐洲人民被迫害與屠殺，大屠殺是「人類歷史上最醜陋的罪行」，對此表示最強烈的譴責，同時感謝台灣社會各界對此議題的關切。

罷免民進黨立委李坤城領銜人宋建樑，現身舉起納粹手勢、戴「卐」字臂章，招致爭議。（ETtoday）

在政黨政治層面，國民黨主席朱立倫4月16日與罷免團體「地動刪瑤」一同於台北市街頭活動時被問及此事，回應表示，「各種方式都是在諷刺民進黨的惡質獨裁，因為在台灣有一個最新名詞，就是綠共」，並呼籲民眾要「反惡罷、反暴政、反對民進黨的獨裁」。

對於宋建樑行為，國民黨新北市黨部則回應稱「屬於個人行為，不予評論」。

另一方面，新北地檢署則指出，已針對罷免案提議人名冊展開調查，發現部分資料疑涉刑法偽造文書及違反個資法。並於4月15日指揮法務部調查局兵分30路搜索國民黨新北市板橋、三重等地黨部。宋建樑則於4月16日凌晨以新台幣8萬元交保。