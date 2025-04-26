港澳人士定居台灣　平均月薪門檻為本地最低工資兩倍　陸委會回應

台灣是許多香港人的熱門升學目的地，然而畢業後希望留在台灣工作的港澳人士在申請定居時，面臨著一項挑戰，就是必須達到平均月收入超過勞動部公告最低工資的兩倍，這一標準令不少民眾感到「頗有難度」。為了幫助港澳人士了解相關政策，陸委會周六（26日）表示，申請時可將多份工作收入納入計算。



據中央社報道，周六下午，中華港澳之友協會在IEAT國際會議中心舉辦了「在台港澳學生/人士就業創業生活分享會」。會中，多名在台港澳人士分享了他們的就學與工作經驗，並鼓勵在學的港澳生提早規劃，勇敢嘗試，以爭取畢業後留台工作的機會。

一名與會者在問答環節中提問，工作居留連續滿5年後擬申請定居，勞動部最新的公告，最低工資為新台幣28,590元（約7,500港幣），若以最低工資2倍來算，這意味著平均月收入需超過57,180元（約15,000港幣），對於剛畢業滿5年的受僱者來說，實現這一目標「頗有難度」，即使是本地勞工也可能難以達到。

陸委會港澳蒙藏處副處長魏淑娟在會上回應，除了本業薪資外，若港澳人士從事其他兼職工作，這些收入也可納入計算，只要是經過勞動部申請工作許可的工作。魏淑娟進一步指出，設定這一收入門檻是出於政策考量，旨在保護本地民眾的就業權益。

周六下午，中華港澳之友協會在IEAT國際會議中心舉辦了「在台港澳學生/人士就業創業生活分享會」。（聯合報）

她補充道，港澳生通常擁有語言優勢，很多人除了本業外，還會從事補教等兼職工作，這些收入加上年終獎金和加班費，確實有不少人能夠滿足定居的申請條件。

在台的港人周凱欣表示，她在台灣清華大學畢業後留台工作已有11年。她建議，香港人大多具備英文優勢，應該利用這一點，將職缺目標設定在外商企業。她強調，找工作不需追求成為最強者，而是應專注於最適合自己的職位，從而發揮綜效。

另一位在台港人林川則提醒大家，工作許可至關重要，必須在工作前獲得批准，否則可能面臨嚴重後果。他鼓勵有意留台發展的港澳生勇於嘗試，給自己一個機會。

根據陸委會的數據，113學年度共有2,337名港澳畢業生，申請評點制的港澳生為1,504人，獲核發工作許可的達1,374人，核准率約為91.4%。