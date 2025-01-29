利是文化大不同　移台港人：派發金額由數千變數百　生活壓力減輕

農曆新年到來，發利是為許多家庭的重要習俗。然而，隨著許多香港移民定居台灣，他們發現兩地的利是文化存在顯著差異；生活成本上升下，台港兩地的利是文化在變化中反映了現實，既保留了傳統，也在適應新的生活方式。



據中央社周三（29日）報道，在台灣生活的謝小姐表示，台灣的利是主要是由子女向父母贈送，以感謝他們的養育之恩。這種習俗通常在年夜飯後進行，並且也會發給自己及親友的小孩，通常在年初一或初二就會發完。相比之下，香港的利是發放對象則更為廣泛，已婚人士通常會向未婚的後輩、公司同仁及小孩等發放利是，並伴隨著如「恭喜發財」等祝賀語。

謝小姐提到，自己在香港的時候，每年會發放數十至上百封利是，總金額約為5000港元。發給親密的親人時，每封利是的金額通常在100至500港元之間，而其他人則為20港元。而在台灣，她的利是數量減少至十幾封，總金額約3000新台幣（約712港元），這在收入有限的情況下，無疑減輕了生活壓力。

謝小姐提到，在香港每年會發放數十至上百封利是，總金額約為5000港元。（資料圖片）

另一位移民到台灣的香港人黃小姐也表示，自從來到台灣後，她發利是的數量明顯減少，丈夫在公司也不再需要向同事發利是，這樣的變化不僅節省了開支，還減少了繁瑣的程序。不過，當她遇到香港的朋友時，仍會按照香港的習慣發放利是。

黃小姐更指出，過去在香港，一些經濟狀況不佳的朋友在農曆新年期間常常感到壓力，因為發利是和拜年需要花費不少。他們甚至不得不將利是的數量減到最低，或用請同事吃糖果來替代發利是。