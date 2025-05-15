基隆5歲童遭虐滿臉血送醫不治　生父殺子逃亡2小時落網

台灣基隆市仁愛區5月14日晚間發生一宗虐童命案，一名5歲男童在家中滿臉鮮血被發現，送醫後不治。警方事後循線追緝，於案發兩小時後在基隆中正區逮捕涉嫌犯案的生父簡姓男子，初步已坦承行兇。



台媒ETtoday報道，事件案發於14日晚間9時許，警消人員接獲報案趕抵現場時，發現傷者為一名年僅5歲的男童，已無呼吸心跳，臉部有瘀傷並大量出血，身體也疑似出現屍斑，緊急送往長庚醫院搶救，惟最終仍於深夜11時宣告不治。

警方調查指出，男童父親、45歲的簡姓男子疑似在案發後逃逸，隨即展開追緝，並於凌晨在基隆市中正區將其逮捕。警方表示，簡男當時正在騎電單車四處閒晃，被警方攔下後情緒冷靜，初步已坦承行凶，詳細案情仍有待釐清。

基隆5歲男童遭父親虐殺，送醫不治，警方進行採證。（ETtoday）

報道進一步指出，男童平時與母親及外婆同住，簡男與妻子雖已分居，但仍偶爾接回兒子同住。據了解，男童母子長期遭受簡男暴力對待，母親曾於今年4月中申請保護令，但保護令尚未核發即發生悲劇。

案發當晚，簡男原應將兒子送回母親家中，但遲遲未出現，母親擔心之下便與外婆一同前往簡男住處查看，卻赫然發現男童倒臥臥室、滿臉鮮血，而簡男已不知所蹤。母親見狀當場崩潰痛哭，鄰居聽見哭聲後報警，警消人員隨即趕赴現場將男童送醫。

目前案件已由警方調查處理中，詳細案情細節尚待釐清。