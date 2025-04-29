12歲女被繼母關廁所17天虐死　生父曾助其購1600片瀉藥　繼母判死

2023年福建莆田市12歲的女孩琪琪被繼母關廁所17天虐待致死，經現場勘查發現，琪琪身上有多處創傷且營養不良。琪琪生前共有7項病症，包括貧血，支氣管炎（輕​​度）；脾貧血，急性脾炎；胰臟出血；腦、心肌、肝、腎等器官水腫等。據了解，琪琪在營養不良的基礎上，因外傷及外傷後的化膿性感染、飢餓、寒冷等因素致急性循環功能衰竭死亡，事件引發內地網民憤怒。



4月27日一審法院宣判，繼母許某花被判處死刑，生父劉某被判處有期刑五年六個月。據了解，虐待琪琪的繼母許某花曾和前夫收養兩個孩子，許某花時常要求三人互毆，三人身上有都有被打的各種傷痕。



據一審法院判決書，法院審理認為，許某花長期對其監護的幾名未成年人（包括琪琪）進行折磨、摧殘，「犯罪手段極其殘忍，後果特別嚴重，應予嚴懲」，被判處死刑。

檢方表示，琪琪生父劉某明知許某花經常虐待小晶、小許、琪琪而放任不管，且幫忙許某花網購約1600片瀉藥給琪琪服用。琪琪被關廁所17天期間，許某花多次透過微信將琪琪的相關照片發給被告人劉某，但劉某表示支持和默認，且未回家解救琪琪。劉某則表示對判決不服要上訴，琪琪生母認為對劉某被判罰太輕，也準備上訴。

2023年福建莆田市12歲的女孩琪琪被繼母關廁所17天虐待致死。(紅星新聞)

琪琪生母告訴透露，女兒出生於2011年，她與劉某離婚後，2017年劉某和一福建籍女子許某花再婚，女兒隨劉某生活。她曾多次在社交帳號找劉某要回女兒，「他都百般阻撓，以孩子不想見我為由，（要求）不要打擾他們的生活。我也根本不知道他把孩子帶到哪裡去了。」

2024年的某一天，琪琪生母接到法院通知，才得知早在2023年12月22日，女兒已因被繼母關在廁所17天，受到虐待而死。琪琪生母稱，一審宣判後，劉某表示要上訴，而她認為對劉某的判罰太輕，也準備上訴，希望法院能嚴懲。

檢方起訴：繼母與生父共涉三項罪名

許某花與劉某一家成員關係複雜，家中有兩女兩男。除琪琪與生父劉某有血緣關係外，小晶、小許、小朱均與二人無血緣關係，後經法院調查，三人係許某花與兩任丈夫分別於2010年、2011年和2016年收買。

檢方指控，2020年以來，被告人許某花對其監護的未成年被害人小晶、小許、琪琪毆打辱罵、逼迫互毆等行為。經法醫學鑑定，小晶、小許的損傷程度為輕微傷；琪琪的前額部、鼻根部、胸部等十數個身體部位均存在大量不同程度的陳舊性損傷痕。

檢方調查稱，2023年12月6日至21日期間，被告人許某花持續將被害人琪琪手腳捆綁並關在衛生間內，對琪琪實施多種傷害行為。經醫學鑑定，琪琪的損傷程度為輕傷一級。

檢方稱，2023年12月22日上午，小晶、小許、小朱均發現琪琪身體極度虛弱，並勸許某花不要再打，許某花仍未收手。同日下午，許某花發現琪琪全身抽搐，遂將琪琪松綁後拖到臥室內更換掉其身上帶血跡的衣物，並清洗衛生間、刪除客廳監控。

繼母數罪併罰被判死刑，生父獲刑五年半

2024年年底，莆田市中級人民法院公開開庭審理此案。檢方出示了許某花手機數據，證實其透過網路查找虐待、傷害孩子的方法。法院判決書顯示，許某花曾供述四個孩子都被她打過。庭上，檢方也出示了案發現場部分監控。

最終，一審法院判決許某花犯故意殺人罪和虐待罪，決定執行死刑，剝奪政治權利終身；劉某犯故意傷害罪和虐待罪，決定執行有期徒刑五年六個月。

經過福建省公安廳物證鑑定中心檢驗，琪琪生前共有7項病症，分別為肺貧血，支氣管炎（輕​​度）；脾貧血，急性脾炎；胰臟出血；腦、心肌、肝、腎等器官水腫，灶性肝細胞壞死，灶性腎小管上皮細胞壞死；脛膿炎；

透過各類證據和被告提出的相關辯護意見，莆田中院綜合評判認為，許某花長期以來對其監護的未成年人小晶、小許、琪琪實施毆虐待行為，給琪琪大量服用瀉藥，還挑唆三人互毆。經鑑定小晶、小許的損傷程度為輕微傷，琪琪的前額部、鼻根部、胸部等十數個身體部位均存在大量不同程度的陳舊性損傷痕。

因此，法院判定，許某花長期對共同生活的三名未成年家庭成員經常性地實施折磨、摧殘，情節惡劣，其行為已構成虐待罪；連續多日摧殘琪琪，在明知手腳被綁並關在廁所17天的被害人身體虛弱，隨時有生命危險，仍多次指使琪琪琪琪自己的重擊，並自己動手毆打其死亡，行為已構成其死亡，頭部已構成其死亡。

被告劉某作為許某花配偶、被害人監護人，明知許某花長期殘忍虐待三名未成年人，不加以製止，還向許某花提供瀉藥，支持其虐待被害人，其行為亦構成虐待罪，系共同犯罪；明知許某花體罪被害人，還受許花指使其傷害行為不化。

最終，一審法院判決許某花犯故意殺人罪和虐待罪，決定執行死刑，剝奪政治權利終身；劉某犯故意傷害罪和虐待罪，決定執行有期徒刑五年六個月。

網民點睇

我小時候很怕鬼，長大了就不怕了，因為這些事每件都比鬼可怕。

17天，從求救到絕望，琪琪的每一聲「媽媽」都像針扎！

如果不愛，為什麼把她帶到這個世上呢？不愛就別傷害，把她給關心她的人不好嗎？

生父判太輕了，住在同一屋簷下能讓女兒被關在廁所17天，媽媽多次想要回女兒，如果不是這個父親，這個繼母也沒有機會傷害小女孩。

