台行政院：美國若對台灣晶片徵關稅　恐有斷鏈風險

近日，美國根據「232條款」對半導體、藥品、關鍵礦物、銅、水產及能源展開國安調查，外界擔憂台灣的晶片及相關產業可能受到影響。周五（16日），台灣行政院副院長鄭麗君表示，台灣已向美國提出意見書，強調若美方對相關產業加徵關稅，將可能使台灣在美布局的能力落後，並增加供應鏈斷裂的風險。



在當日媒體茶敘記者會上，行政院長卓榮泰與鄭麗君、秘書長龔明鑫及政務委員共同說明政府的五大行動及二十項進行式報告，並談及對美國關稅談判的進展。鄭麗君指出，談判小組的立場是全力維護國家和產業利益，並希望能將挑戰轉化為機會，進一步促進台美經貿合作。

她強調，台美的談判內容涵蓋關稅、非關稅貿易障礙及經濟安全等議題，但並未涉及匯率問題。台灣已採取預防措施，強化對關鍵技術的安全管理，以防止技術外流。

談判的目標是否為零關稅引起關注，卓榮泰表示，從零開始談判是態度，政府將密切關注美國對其他國家的談判進度，並堅持國家利益。鄭麗君補充，台灣目前對美輸出產品有76%享有零關稅，雙方應在此基礎上追求互惠互利。

此外，鄭麗君重申，台灣是美國在半導體和人工智慧領域最重要的合作夥伴，若美方加徵關稅，可能對美方的經濟及國家安全造成不利影響。

行政院經貿談判辦公室也透露，總談判代表楊珍妮出席在韓國濟州舉行的APEC貿易部長會議，並與美國貿易代表葛里爾進行友好的會談，雙方重申深化台美經貿合作的期望，並期待持續諮商，為雙方產業帶來更多機會。