華為晶片遭美國加嚴限制　商務部：典型單邊霸淩做法

周四（15日）下午，中國商務部舉行新聞發布會，就美國商務部下屬的工業安全局發布公告，稱在全球使用華為晶片都屬於違反美國的出口管制，新聞發言人何詠前表示，美方公告是典型的非市場和單邊霸淩做法。她又指，中方將適時發布中美經貿磋商相關消息。



何詠前表示，美方上述公告是典型的非市場和單邊霸淩做法，充分暴露其單邊主義、保護主義本質，美方濫用出口管制措施，對中國晶片產品以莫須有罪名加嚴限制，嚴重損害中國企業正當權益，嚴重威脅全球半導體產供鏈穩定，嚴重破壞市場規則和國際經貿秩序。美方此舉不利於雙方企業長期互利可持續的合作和發展。中方敦促美方立即糾正錯誤做法，並將採取堅決措施維護中國企業正當權益。

關於美方針對進口汽車、鋼鋁的232關稅，以及對進口藥品發起232調查，何詠前表示，中方認為，美方做法是典型的單邊主義和保護主義行徑，不僅損害他國權益，破壞以規則為基礎的多邊貿易體制，也無益於本國產業發展。中方敦促美方，盡快停止232關稅措施，通過平等對話，妥善解決各方關切。

何詠前又表示，中方對通過對話溝通解決經貿關切始終持開放態度。依據中美日內瓦會談共識，雙方同意建立經貿磋商機制，就經貿領域各自關切保持溝通。中方將適時發布相關消息。