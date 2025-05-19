台灣新北市汽車暴衝撞向小學校門致16人傷　3人搶救後不治

台灣新北市三峽區北大國小校門口今（19）日下午發生重大交通事故，一輛汽車疑似突然暴衝，衝撞接送學童的家長與學生，共造成16人受傷，其中4人傷勢嚴重，當場失去呼吸心跳，至於車禍原因尚待釐清。



新北市教育局晚間表示，截至晚間6時許，3人搶救仍告不治，已知其中2人是學生。



台媒《三立新聞網》報道，事故發生在19日下午約四點左右，正值小學放學時段，校門口聚集大量接送的家長與學童。肇事車輛在撞人後仍持續前衝，最終撞上路中分隔島才停止。初步了解，這宗事故共造成16人受傷，其中4人傷勢嚴重，當場失去生命跡象。

新北市消防局獲報後，迅速派遣救護人員趕赴現場，並將傷者分別送往不同醫院急救。其中，失去生命跡象的四人，2人送往恩主公醫院、1人送往土城長庚醫院、1人送往板橋亞東醫院搶救。

報道指出，肇事駕駛為一名75歲老翁，救護人員到場時其已呈現昏迷，隨即被送醫治療。警方目前已介入調查，事故詳細原因仍待釐清。

新北市教育局晚間表示，送醫的16名傷患中，有9名三峽學生與1名幼兒園生，及6名大人。截至晚間6時許，3人搶救仍告不治，已知其中2人是學生。