有片｜山東滕州私家車醉駕撞巴士站釀6死2傷 29歲男司機已被刑拘
撰文：許祺安
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《央視新聞》報道，2025年5月4日山東滕州市善國路發生一起交通事故，造成2人當場死亡、4人經搶救無效死亡、2人受傷（無生命危險）。
據滕州市公安局消息，2025年5月5日，公安機關已對滕州一名涉醉駕肇事人員採取刑事拘留強制措施。
報道指，2025年5月4日16時05分，滕州市善國路發生一起交通事故。經查，犯罪嫌疑人蔡某某（男，29歲，滕州市人）當日午餐飲酒後，15時57分駕車接朋友一起外出購物，16時05分在善國南路自北向南超速行駛，從右側強行超車時發生事故，造成2人當場死亡、4人經搶救無效死亡、2人受傷（無生命危險）。肇事司機蔡某某被當場控制。公安機關對蔡某某抽血檢驗，血液中酒精含量為129.7mg/100ml，排除毒駕。
目前，案件調查及善後處置等工作正在進行中。
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