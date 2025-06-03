台灣人｢免費遊泰｣整團被賣到詐騙園！3婦付贖金逃生　5人生死不明

台媒《自由時報》2日報道，台灣台中8位民眾因輕信「免費招待遊泰之旅」，搭機至曼谷後隨即被送往緬甸妙瓦底詐騙園區當豬仔。8人中有3人是婦人，每位以30萬台幣贖金（折合約7.6萬港幣）成功返台，其餘5人因是年輕人，被園區強迫從事詐騙工作，目前生死未卜。



緬甸妙瓦底地區的200名中國籍涉詐犯罪嫌疑人，被公安機關押解回國。（新華社）

27歲台灣火舞表演者謝岳鵬去年因應徵海外表演工作前往泰國後，遭騙至緬甸詐騙園區後失聯。（IG＠fire_ghost0820）

報道指，返台的婦人透露，他們當時8人被送至緬甸後，詐騙集團分工嚴密，由中國大陸人員負責看守，並以暴力威脅他們。

詐騙集團隨後開始「篩選」，對5名年輕人進行面試後轉賣至詐騙園區，而3名婦人則直接被勒索贖金，並透露「一個人的成本是30萬台幣」。期間，婦人們忙於聯繫家屬籌錢，卻目睹5名年輕人迅速被送走，儘管當中有人試圖籌款也還是被轉賣。

有人遭毒打被囚禁小黑屋內

報道指，被轉賣至詐騙園區的5名年輕人主要負責以假虛擬幣投資話術騙取金錢，所有手機均被集中保管，以防定位洩密，據傳只要達到詐騙業績50萬美金就放人。

有一名年輕人曾偷偷用園區提供的手機與女友通話，結果被發現後遭到毒打，並被囚禁於小黑屋內。截至目前，這5人仍音訊全無，生死未卜。

有返台的婦人表示：「其實在桃園機場用Telegram拍照上傳時，你就已經被賣掉了。」她呼籲民眾提高警惕，提醒大家「只要還沒登機就還有機會逃跑」，不要輕信看似誘人的高薪工作，否則後果可能不堪設想。

電信詐騙園區「亞太城」春晚現場。（網絡圖片）