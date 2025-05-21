緬甸詐騙營｜豬仔分三六九等　台灣人最不值錢　最貴竟來自這地區

撰文：朱加樟
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近日，一名從緬甸詐騙園區獲救回到台灣的男子揭密詐騙園各地區「豬仔」的價碼，表示台灣人的身價最低，而身價最高的是日本人。

電信詐騙園區「亞太城」春晚現場。（網絡圖片）
女子在台上大跳洗腦歌「APT」。（影片截圖）
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台媒《CTWANT》20日報道，今年2月，緬泰政府受到國際壓力，被迫對邊境多個詐騙園區斷水斷電斷網，陸續救出7000多人。其中35歲的台灣男子阿宏（化名）因此得以由百盛園區逃出生天，其後回到台灣。

緬甸妙瓦底地區的200名中國籍涉詐犯罪嫌疑人，被公安機關押解回國。（新華社）

阿宏稱，園區內大部分是大陸人，「什麼國家的人都有，你聽過沒聽過的小國都有」，不過園區裡也有分三六九等，其中台灣豬仔的身價最低，僅需30萬元新台幣（約7.6萬港幣）就可購買，身價最高的則是日本人，每隻豬仔至少得花90萬至150萬元新台幣（約23萬至38.3萬港幣）才能買到。

阿宏解釋，原因是被騙去的台灣人「什麼都不會」，而「日本市場還未被開發，仍有很大的詐騙空間，且日本人騙日本人比較容易成功」。

中國籍涉詐犯罪嫌疑人經泰國被公安機關押解回國。（新華社）
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