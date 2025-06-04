李在明「既不反美也不親中」　學者：台灣反而有機會對話

韓國新任總統李在明周三（4日）就職，由於曾公開表示不介入台海問題，外界關注台韓關係未來走向。對此，台灣學者分析，李在明未來「既不會反美、也不會親中」，對台海問題不介入，台灣反而有機會對話，例如在經貿、科技議題。但前總統尹錫悅任內的實質安全磋商，則可能難以延續。



自競選開始，李在明「親中」的批評聲不絕於耳。專研東亞關係的台灣前國安會副秘書長楊永明認為，李在明會修改尹錫悅「親美遠中」的做法，但就會以平衡務實為主，既不會反美，也不會親中，而是以韓國自身經濟與安全利益為基礎，擺脫過去選邊外交。

他分析，在美國前總統拜登時期，區域安全合作延伸至對台海問題的重視，改變了韓國以往對台海問題保持中立的立場，但預料李在明將回到過去不介入台海，同時仍會維持美韓以及韓日之間雙邊及安保關係的態度。

台灣中山大學中國與亞太區域研究所所長郭育仁則認為，李在明提出的實用外交基本是選舉語言，其實他非常清楚現時韓國民意仇中感濃厚，因此在上任後將推動真正想法（true color），只是形勢比人強，基本上由不得李在明。

2025年6月4日，韓國首爾，圖為李在明與妻子在國會前向支持者示意，當選總統。（Reuters）

郭舉例，李在明曾稱不急於與美進行關稅談判，但身為美國前五大貿易國，美國單方面的對等關稅將重傷韓國經濟。軍事上，美國將北韓視為事實上的擁核國，駐韓美軍將強化戰場感知部隊，美韓也談及核共享，美日韓則舉行聯合軍演。而即使李在明認為這都是對朝鮮的極度挑釁，可也由不得他。

值得一提的是，李在明的歷史觀仇日，即使日韓關係不惡化，也是僵化，不太可能延續尹錫悅任內推動的日韓軍事合作，大衛營峰會恐怕也不會再舉行。

至於台韓關係未來走向，楊永明強調，由於李在明不選邊，反而有機會去跟韓國對話。他認為，李在明也許在外交跟安全議題上保持距離，但在經濟、科技及貿易等雙邊作為上反而是開放的，台灣可以強化這方面。郭育仁則認為，尹錫悅是台韓斷交後最重視台灣的韓國總統，台韓直至去年底還有許多實質安全磋商，但這預料在李在明任內不會延續。