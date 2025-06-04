李在明能否戰勝｢青瓦台魔咒｣？不單純親美媚日給中國帶來意外之喜

韓國又創造了歷史，對中國是一個小小驚喜。

說創造了歷史，不僅僅是因為這次韓國總統選舉投票率，達到了79.4%，創1997年以來最高紀錄；更重要的，是韓國6月3日舉行大選，第二天新總統李在明就上任了。

韓國大選：2025年6月3日，韓國首爾一名選民帶着兒童一同投票。（Reuters）

2025年6月4日，韓國首爾，圖為李在明與妻子在國會前向支持者示意，當選總統。（Reuters）

什麼過渡期？

沒有一天過渡期。

這也是韓國現代史上最快捷最高效最不拖泥帶水的一次大選。

原因？

前總統尹錫悅被彈劾了，韓國政壇正處於真空狀況，新總統當選就上任。

為什麼說對中國是一個小小驚喜？

很簡單，這是韓國內政不假，但不同總統，對華態度很不一樣。

反正尹錫悅上台後，我們看到，韓國各種親美媚日，對中國則是橫眉冷對，中韓關係跌到低谷，讓人真是痛心。

尤其是尹錫悅突然發動戒嚴，還不忘朝中國甩鍋，說，中國公民的活動威脅到了韓國安全，還說中國生產的太陽能設施將會摧毀韓國各地的森林……

這都哪跟哪啊！

2025年4月21日，韓國首爾，圖為前總統尹錫悅首次就內亂罪出庭。（Reuters）

所以，當時的中國外交部記者會，韓國《中央日報》記者問，中方如何看，外交部發言人毛寧當即回答：中方注意到有關情況，對韓方上述言論深感意外和不滿。

毛寧接著回答：中方對韓國內政不作評論，但堅決反對韓方將內政問題同涉華因素相關聯、炒作莫須有的所謂「中國間諜」、抹黑正常經貿合作。這不利於中韓關係健康穩定發展……

完全我個人的看法，這也是尹錫悅最不地道的方面，故意混淆視聽，禍水外引，他的言下之意，中國就是一個敵國。

中國是韓國的敵國嗎？

當然，我們的不滿，也不影響尹錫悅繼續當韓國總統，本以為還必須忍受他5年總統任期。哪知道，尹錫悅提前把自己玩完了。

任期兩年半後，尹錫悅突然實施緊急戒嚴，形同於發動自我政變。

可惜的是，尹大統領牛皮哄哄，執行時卻是各種不靠譜。

黑名單列好了，但該抓的反對者一個也沒抓到；國會是目標，但該控制的國會議員一個也沒控制住。李在明等人更是深夜翻牆進入國會，從容投票推翻了戒嚴令。

下面就是尹錫悅走麥城了。他最終被彈劾下台，現在在接受審判，大概率最後會被送進監獄踩韓國縫紉機。

韓國總統提前下台，新大選選出了李在明。

相比於尹錫悅，李在明在對華問題上，顯然清醒冷靜了許多。

他在大選前就強調，當選後會推行實用外交政策，不管是中國，還是日本、俄羅斯、美國，都需要建立友好關係。

具體到中韓關係，他表示，中國是韓國重要的貿易夥伴和對朝鮮半島安全產生影響的國家，將穩定地處理韓中關係。

也就是說，不再是單純的親美媚日了。

韓國第21屆總統選舉周二（3日）正式投票，投票時間為上午6時（香港時間上午5時）至下午8時（香港時間下午7時）。韓媒進行的票站調查預測共同民主黨候選人李在明獲勝。圖為李在明的支持者在得知票站調查結果後歡呼。（Reuters）

在尹錫悅時期，中韓關係跌入谷底；李在明執政，樂觀一點看，再糟糕也不會比之前更糟糕。

這不是小小驚喜是什麼？

最後，怎麼看？

李在明還是一個小小的傳奇。他1964年出生韓國一個小山村，家中有七個孩子，他排行老五。小學畢業後，全家搬到城南市，父親當過清潔工，也撿過垃圾，李在明沒上過中學，小小年紀就打工，完全是一個農民工苦孩子出身。後來發生事故，他臂部工傷還成了6級傷殘人員。

1981年，李在明從工廠離職，專心學業。1982年，他考入韓國中央大學法律系，並且拿到20萬韓元的獎學金。後來，他成為一名律師，並以律師的身份參與市民運動後從事政治。

總統大選他就參加了三次，前兩次都輸了。正所謂事不過三，他最終因為尹錫悅的荒唐事，提前登上了總統寶座。

但對他的考驗才剛剛開始。

別忘了，歷任韓國總統，除文在寅外，還沒有一個總統能有善終，坐牢的坐牢，流亡的流亡，自殺的自殺，這被外界稱為「青瓦台魔咒」。

韓國第一任總統李承晚，被軍事政變推翻，流亡美國，最終客死他鄉。

推翻李承晚的朴正熙，雖然創造了「漢江奇跡」，但夫婦雙雙被暗殺。

之後的全斗煥和盧泰愚，最後因叛國罪、貪污罪等問題，鋃鐺入獄。

之後的金泳三和金大中，都因為子女腐敗，名譽掃地，最終悲憤離世。

接下來的李明博，也是醜聞纏身，最終被判入獄17年。

最慘烈的是盧武鉉，面對不依不饒的檢察官和沒完沒了的調查，2009年選擇了慘烈的跳崖自殺。

然後，就是朴正熙的女兒朴槿惠，她無兒無女，也沒有丈夫，自稱一生都獻給了韓國政治的女人，最終卻成為韓國憲政史上首位被彈劾罷免的總統，最後被判入獄22年……

至於尹錫悅，在將總統們拉下馬的過程中，曾經是檢察官的他，扮演過重要角色，這也使他積累了豐厚的政治資本。

正是他窮追猛打，最終將朴槿惠送入大牢；也是他坐鎮指揮，最終李明博重判入獄。

接下來，就輪到了尹錫悅自己，他衝冠一怒為紅顏，發動自我政變式的緊急戒嚴，想乾綱獨斷，哪知道人算不如天算，最終將自己搞下台，第一夫人很可能也有牢獄之災。

可憐剃頭者，人亦剃其頭。

應該也是有所預感，幾年前當上韓國總統後，尹錫悅斷然拒絕入住青瓦台，他搶佔了原來的韓國國防部，硬生生將國防部改成了總統府。

哪知道，青瓦台魔咒，未必一定是在青瓦台，只是韓國總統魔咒而已。

即便李在明，在上任之前，也是被各種指控，一些訴訟還在進行中。他還遭遇過刺殺，去年一場活動中他被人割喉，鮮血直流，差一點就一命歸西。

他能否順利度過5年，5年後又能否安享晚年，都是一個未知數。

我說他是一個小小驚喜，更多是相對尹錫悅而言。

事實上，因為美韓的特殊關係，我們也不要有過高期待。李在明上任後第一個電話，就是打給特朗普。當然，特朗普的個性和做派，肯定也夠李在明喝一壺的。

這個世界，有人辭官歸故里，有人星夜趕考場。出來混，總是要還的。

怪不得韓劇那麼精彩，因為韓國的現實更精彩。

本文獲新華網副總編輯劉洪創辦的微信公眾號「牛彈琴」授權轉載。

