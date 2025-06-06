福建台籍教師因領大陸定居證遭廢止身分　陸委會：不要心存僥倖

台灣陸委會早前令釋指出，若台灣民眾在大陸設有戶籍，包括持大陸身分證與定居證，將會喪失台灣身分。周四（5日），陸委會副主委兼發言人梁文傑宣布首例，在福建華僑大學任教的台籍教師張立齊在2024年領用大陸定居證，因此其台灣身分遭廢止。事後，張立齊表示政府非法行政濫權迫害。周五（6日），陸委會回應指，「不要心存僥倖，挑戰政府執法決心」。



周四，梁文傑主持陸委會例行記者會，宣布廢止張立齊的台灣身分，又指如果他未來要來台灣，需要依據兩岸條例相關規定申請許可，必須經同意以後才能入境。

4月，陸委會最新令釋指出，兩岸條例規範兩岸人員單一身分制度，倘若民眾在陸設有戶籍，包括持有中國大陸居民身分證與定居證，將會喪失台灣身分。梁文傑證實，張立齊為陸委會4月最新令釋後的首例，未來「陸續有就會公布」。

報道指，大陸2023年發布關於支持福建建設融合發展示範區的意見，大陸出入境管理局也發布出鼓勵台灣民眾赴閩定居落戶、便利台灣民眾在閩生活發展等10項出入境政策措施。2024年1月，張立齊從廈門市公安局出入境管理支隊移民管理警察手中領到《台灣居民定居證》，成為該措施實施後首位在福建定居的台灣民眾。

2024年1月，張立齊成為新措施實施後首位在福建定居的台灣民眾。（微博）

而在被廢止台灣身分後，張立齊發布影片稱，「這是兩岸條例沒有明確規定的事情，政府非法行政濫權迫害」。

周五晚，陸委會以書面回應，強調台灣民眾在中國大陸設有戶籍、申領持用中國大陸定居證、身分證或護照，都是違反兩岸條例規定，只要經主管機關查證屬實，政府一定會落實法律註銷台灣身分，「少數人不要心存僥倖，挑戰政府執法決心」。