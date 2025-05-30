小紅書成統戰平台？台陸委會：高度懷疑、應加強法制規管

針對內地社群平台小紅書是否涉及對台統戰滲透，台灣大陸委員會主委邱垂正今（29）日指出，一直「高度懷疑」小紅書是否為統戰工具，陸委會也「高度警惕」，並與相關主管機關持續討論。邱垂正強調，「從法制面規管，已經到非常必要的關鍵時刻」。



台媒《中央社》報道，台灣立法院內政委員會5月29日審查《兩岸人民關係條例》部分條文修正草案，陸委會主委邱垂正列席報告並接受質詢。

台陸委會主委邱垂正。（陳鄭為/攝）

民進黨立委黃捷在會中指出，上海復旦大學中國研究院院長張維為曾表示，台灣年輕人喜歡使用小紅書，如果兩岸統一，「治理台灣會比香港容易」。對此，邱垂正回應稱，「這是第一次有中國大陸學者把中國大陸在台灣流行的APP跟統一聯繫起來，如果是這樣的話，這些抖音、小紅書是否在落實對台統一做準備，這樣的情況下，台灣人民在使用小紅書、抖音，恐怕都要提高警覺」。

邱垂正進一步指出，已在這些社群平台中發現涉及「統一、武統、毀棄中華民國主權地位」的內容。他呼籲各級學校應強化媒體識讀教育與使用風險提醒，知道只用這些社群軟體會有什麼樣的問題存在，例如個資恐遭對岸利用，也可能被置入很多統一的思想。

圖為2025年1月15日，手機展示小紅書應用程式的圖片。（Reuters）

當黃捷追問「在陸委會的定義中，小紅書這樣的社群平台是否為統戰工具」時，邱垂正答稱，一直有高度的懷疑，希望能有網路主管機關調查，解決很多民眾的疑問。

黃捷接著質疑陸委會反應過慢，示意針對這類社群平台，陸委會應該加強了解，而不是只說高度懷疑，「這種時候還在說高度懷疑，會不會有點太慢了？」

邱垂正則回應指出，陸委會一直與主管機關進行討論，強調進一步從法制面來規管，已經到了非常必要的關鍵點。