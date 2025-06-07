福建台籍教師張立齊被廢止台灣身分　拍片稱：大陸比台灣更民主

台灣陸委會早前令釋指出，若台灣民眾在大陸設有戶籍，包括持大陸身分證與定居證，將會喪失台灣身分。



6月5日，陸委會副主委兼發言人梁文傑宣布首例，在福建華僑大學任教的台籍教師張立齊在2024年領用大陸定居證，因此其台灣身分遭廢止。張立齊表示，台灣政府非法行政濫權迫害，並稱此次「被註銷身份」，對他而言實則是擺脫了台獨暴政強加給台灣民眾的枷鎖，「從此能夠自由地在世界各地行走，不再受『綠色恐怖』的人身限制。」



張立齊更拍片說，「在我心中，祖國大陸才是真正自由、平等，能與世界正常交往的地方。」



張立齊更拍片說，「在我心中，祖國大陸才是真正自由、平等，能與世界正常交往的地方。」（影片截圖）

報道指，大陸2023年發布關於支持福建建設融合發展示範區的意見，大陸出入境管理局也發布出鼓勵台灣民眾赴閩定居落戶、便利台灣民眾在閩生活發展等10項出入境政策措施。2024年1月，張立齊從廈門市公安局出入境管理支隊移民管理警察手中領到《台灣居民定居證》，成為該措施實施後首位在福建定居的台灣民眾。

4月，陸委會最新令釋指出，兩岸條例規範兩岸人員單一身分制度，倘若民眾在陸設有戶籍，包括持有中國大陸居民身分證與定居證，將會喪失台灣身分。梁文傑證實，張立齊為陸委會4月最新令釋後的首例，未來「陸續有就會公布」。

梁文傑表示，經確認後已廢止張立齊的台灣身分，如果未來要來台灣，必須依規定申請許可，經同意後才能入境。

張立齊日前上傳一段4分鐘的影片，直言《兩岸人民關係條例》並沒有明確規定有大陸定居證就會喪失台灣身分。

他批評，民進黨當局為了一己之私，企圖破壞兩岸關係、割裂兩岸人民，不顧在大陸發展台胞的權利，恫嚇、恐嚇、懲處他及其他人，「這就是綠色恐怖壓霸，獨裁行徑」，而且《兩岸條例》本來就是戒嚴和動員戡亂時期，限制台灣人民自由、扼殺民主人權的惡法。

2024年1月，張立齊成為新措施實施後首位在福建定居的台灣民眾。（微博）

張立齊表示，陸委會不只不守法，還非法濫權，行政部門竟然不用經過民意代表機構修法，隨便宣布一群人觸法，或是取消台灣人民的合法身分，「民進黨，你當台灣人是塑膠做的嗎？很好欺負嗎？」

他指出，陸委會已經淪為民進黨在台灣專制獨裁、壓迫人民的打手，用非法的行政濫權手段來恫嚇異己，尤其陸委會主委邱垂正曾是他金門大學的老師，卻是用這樣的方法和態度來教法學。

張立齊稱自己是出生在台灣的本省人，全家生活在台中鄉下的閩南客家人，他批評，台灣的行政部門要遵紀守法，不要為虎作倀，欺凌台灣善良的老百姓，兩岸融合發展也是時代的趨勢，「大陸真的是比台灣更民主，至少不會看到殘害懲罰自己人，尤其是像我這樣的本省人」。