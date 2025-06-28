2025年7月運程排行榜「6大生肖事業財運雙旺」捉緊人生轉運關鍵期

時序即將邁入7月，有些人將迎來流年吉兆期，運勢大翻轉！《搜狐網》點出了「6生肖」，他們不僅貴人運旺盛，能順利突破事業困境，更憑著敏銳的眼光搶先獲得財富機會，錢財擋不住，事業也將突飛猛進。



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生肖龍

屬龍者將在7月起獲得「紫微高照」，事業運勢如騰雲駕霧般上升，在職場上獲得重用，可望掌握重要專案負責權，憑藉優秀的領導與決策能力，有機會被高層破格提拔。財運方面，不僅本業收入增加，在投資股票、基金也容易獲利，特別是在AI智能、綠色能源有重大突破。

生肖兔

生肖兔7月在「文昌貴人」的加持下，創意思維大開，尤其在創意產業中表現突出，職場新人更可能被列為重點培養對象。在財運方面，屬兔者獨到的眼光有助掌握市場脈動，不論是投資不動產或是收藏潮玩等，都有機會獲得可觀報酬。

生肖牛

勤奮務實的生肖牛7月迎來「歲合貴人」 加持，事業版圖擴張，管理職能超標完成業績目標，技術人才則有望突破關鍵技術瓶頸，大幅提升個人身價，成為公司不可或缺的核心人才，薪資大漲。財運方面，傳統產業可望逆勢成長，直播帶貨業績亮眼，年底分紅可觀。

生肖豬

屬豬的人將受「福星高照」庇佑，尤其對從事自媒體與銷售工作者特別有利，他們憑藉超強的親和力與談判技巧，有望拿下千萬級訂單。財運方面，偏財運旺盛到堪稱「開掛模式」，從中獎、轉售二手物品到投資房地產、餐飲連鎖等實體產業，都有機會獲得高額回報。

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生肖雞

進入「金匱納財」運勢期的生肖雞，事業才華全面綻放，在職場中提案能力出眾且執行力強，升遷機會可期，創業者則可能因技術創新而獲得資金挹注。財運方面，投資眼光精準如鷹眼，對產業趨勢的掌握是「預言家」 等級，投資國家戰略產業股票半年內可望翻倍。

生肖虎

生肖虎7月在「將星」閃耀之下，於創新產業中嶄露頭角，其作品或技術更可能引領市場潮流，成為資本追逐的焦點，創業者還可能獲得政策補助與資金支持。財運方面，除了正財因項目分紅、股權收益大幅提升，偏財更是驚喜連連，從虛擬幣交易到藝術品買賣，短期內資產翻倍。此外，屬虎人還可能收到海外遺產繼承，實現財富自由。

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