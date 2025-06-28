龍樹諒地震預言｜台命理師拆解七月一連三日「大凶」恐現人禍天災

【日本地震預言】日本漫畫家龍樹諒（竜樹諒）曾暗示今年7月5日有大災難，不少旅客最近嚇得不敢到日本旅遊，而台灣命理師廖美然表示，不只7月5日「日子不好」，有3個日期都要特別當心。



台灣命理師廖美然在節目《新聞挖挖哇》說，2025年7月5日為乙亥日，又遇蛇年，呈六沖，且和後面7月6日、7月7日為「水火剋破、火土帶煞」，日本可能會有人禍、疾病或地震，但不至於到龍樹諒稱「日本三分之一被海嘯淹沒」的程度。

日本漫畫家龍樹諒曾暗示今年7月5日有大災難。（漫畫封面）

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另外，據台灣中央氣象署說明，南海海槽位於日本南部、九州東側的海中，是菲律賓海板塊往歐亞板塊隱沒的地方，屬於聚合型板塊邊界，日本地震研究推進本部先前預估，未來30年內有約80％機率發生規模8到規模9的大地震。

不過台灣距離震央有段距離，台灣氣象署評估台灣不太會有直接影響，沿海地區仍需注意海嘯發生，一旦太平洋海嘯警報中心（PTWC）發送海嘯報文，台灣氣象署將立刻根據嚴重程度，發布不同等級的海嘯預警。

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同時呼籲民眾，平時做好防災準備，如確認住家附近避難地點、規劃避難路線、準備防災包，並定期檢查物品是否過期。與其擔心天災預言，做好防災準備更為重要。

台灣氣象署說明南海海槽大地震應不會直接影響台灣，但沿海地區仍需注意海嘯。（自Facebook@報地震 - 中央氣象署）

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