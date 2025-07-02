賴清德「雜質說」掀起輿論　國台辦：行分裂之實的台獨自白

台灣中央選舉委員會上周宣布24名國民黨立委和新竹市長高虹安罷免案將於7月26日投票，兼任民進黨主席的總統賴清德賴清德6月24日在桃園市客家青年會發表「團結國家十講」第二講，內容提及「透過選舉罷免打掉雜質」引發風波。



民眾黨和國民黨多名人士則質疑，賴清德是否意圖將持不同政見者「清除出局」，也導致反罷免陣營出現「726出來投不同意，我雜質我驕傲」的口號在網絡瘋傳。國台辦發言人朱鳳蓮則批判，賴清德的講話是行分裂之實的台獨自白，為其打壓在野力量、推動大罷免進行政治造勢，刻意煽動挑釁，升高兩岸緊張。



5月18日，賴清德接受「NTV日本電視台」及「讀賣電視台」專訪。（台灣總統府）

國民黨：黨同伐異是開民主倒車

國民黨主席朱立倫批評，「賴清德總統每一次脫稿演出都是他的真心話，他的心中就是把反對的人當作雜質。」

國民黨台北市長蔣萬安則批評，這種黨同伐異、非我族類，要做思想清洗的作為，完全是開民主倒車。

民眾黨主席黃國昌則批評，「總統他針對的是哪些台灣人民？」，他更奉勸賴清德，「說出了這一種高度不適當的話，該認錯就認錯，該道歉就道歉，不要再繼續硬拗。」

國台辦：打壓在野力量、升高兩岸緊張

國台辦發言人朱鳳蓮批判，賴清德的講話是行分裂之實的台獨自白，為其打壓在野力量、推動大罷免進行政治造勢，刻意煽動挑釁，升高兩岸緊張，她強調，台灣民眾對此不認同、不買帳。

朱鳳蓮稱，儘管兩岸尚未完全統一，但兩岸同屬一個中國，兩岸同胞同為中國人的歷史和法理事實從未改變，也不容改變。