館長狠批賴清德演講　喊「我們都是中國人」　揭從台獨變愛國原因

賴清德日前在其所謂「團結十講」首場演講中，妄稱「台灣自古以來就有獨立生態系」，還以台灣島曾出土猛獁象、金絲猴等動物化石舉例。



對此，台灣網紅「館長」陳之漢批評，賴清德這番說辭是為「台獨」借殼上市，並糾正賴清德不應再稱大陸為「中國」：

因為我們都是中國人。

賴清德6月22日發表「團結國家十講」系列的第一講。（Facebook@賴清德）

賴清德6月22日發表「團結國家十講」系列的第一講。（Facebook@賴清德）

「館長」日前在直播時直斥賴清德不敢正視自己的身份：「你到底是哪裡人？我來糾正賴清德，要尊重歷史，因為我們都是中國人。」（中國新聞社截圖）

館長在另一影片中直認曾是堅實台獨分子 並透露改變原因（點圖放大瀏覽）：

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綜合「中時新聞網」「梅花新聞網」等台媒報道，「館長」日前在社群媒體直播時，直指賴清德不敢正視自己的身份認同，還質問賴清德：

你到底是哪裡人？

「館長」呼籲賴清德，應依照台灣地區現行憲制性規定，稱大陸為「大陸」。

「館長」在直播中表示，台灣人與大陸人都書寫中文，說著彼此能聽懂的語言，都有過年、放鞭炮、拿紅包的習俗，也共同慶祝中秋節、清明節、端午節等傳統節日。

我來糾正賴清德，要尊重歷史，因為我們都是中國人。

本月，「館長」曾赴大陸上海、杭州參訪，引發兩岸輿論廣泛關注。在其結束行程返台後，台灣「TVBS新聞網」以「請問您認為『館長』陳之漢這次大陸行，對促進兩岸和平交流有沒有幫助？」為題發起網絡投票，結果近8成參與者認為「有幫助」。

「館長」在大陸期間直播時曾感慨：

台灣最美的風景是人，大陸最美麗的風景也是人！

台灣《旺報》社評曾指出，「館長」以一貫嗆辣風格，批評民進黨長期洗腦，造成他對大陸產生錯誤認知和印象。「反中」勢力企圖操控島內媒體扭曲台灣民眾對大陸的印象，而「館長」此行對打破「綠色資訊繭房」大有幫助。

有輿論注意到，「館長」的大陸行讓許多台灣年輕人改變了對大陸的偏見。國務院台辦發言人朱鳳蓮25日指出，隨著越來越多台灣同胞到大陸走走看看、分享所見所聞，民進黨當局編造的謊言一一被戳穿，製造的「信息繭房」正在崩塌。

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