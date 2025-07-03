兩岸唯一官方泳賽「金廈泳渡」傳被要求停辦　台官方稱有統戰疑慮

兩岸唯一由雙方官方合辦的游泳賽事「金廈泳渡」活動今年邁入第13屆，即將於7月26日開辦，卻傳出中央覺得統戰意味濃厚，要求金門縣府停辦，消息傳出後，引起兩岸熱毅。



對此，金門副縣長李文良僅稱，一切等收到正式公文，才能對外做說明。據了解，過去16年來除了疫情停辦3年外，「金廈泳渡」年年舉辦，活動每年約有200位選手參賽，以兩人一組接力方式，完成泳距約7千公尺的金廈泳渡，單數年是由廈門椰楓寨游向金門雙口海灘，雙數年則反向。



圖為2023年12月18日，鏡頭下位於小金門島與廈門之間的獅嶼。（Reuters）

台媒報道，金門縣府與金門體育會一直到6月底才得知訊息，7月1日由李文良率隊前往陸委會拜會，希望有所轉圜。

李文良表示， 金門地處特殊，尤需深化兩岸交流，希望活動能在不違反相關法令情況下， 照常舉辦，但一切等收到正式公文再說。

台媒報道指，有體育界人士批評，活動只剩下20幾天，包括選手的機票、船票、金廈的飯店住宿等都已付款；此外，參加者很多都是頂尖選手，除了為此戰退掉其他比賽與訓練，不少人難掩失望。

金門縣議員董森堡則指出，泳渡活動籌備期長，涉及報名、通知選手、安排人力等眾多行政程序，中央若有意見應盡早提出，避免臨時喊卡導致各方措手不及。他建議金門縣府持續與陸委會協調，尋求轉圜可能，維護選手信譽與體育活動的延續性。