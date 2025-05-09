批北京「同城化」統戰金門馬祖　台陸委會主委：意圖混淆身分認同

針對北京官方近日以福建為主軸推動兩岸融合發展示範區，進一步促進金廈對接及「同城化」進程，台灣陸委會主委邱垂正表示，北京官方將金門居民視為其國民對待，是一種混淆身分及認同的手段，並警告地方政府不得配合相關統戰操作。



邱垂正接受台媒《自由時報》「官我什麼事」節目專訪時指出，自2023年9月開始，北京將福建定位為對台融合發展示範區，並將重點對接金門、馬祖等離島。賴清德後於今年3月提出17項國安因應策略，其中強調兩岸交流應「去統戰化」、「去風險化」，並盡量單純化、符合對等尊嚴，才能實現健康有序的交流。

邱垂正表示，陸委會近期拜會金門縣政府，協助落實這17項策略，申明這些原則下的目標是要讓地方回歸單純交流，避免中國大陸藉由小三通、「金廈同城卡」、「福馬同城通卡」等作為，進一步推動統戰與滲透。

「地方政府不得在中央政府同意之前，與中共黨政軍進行合作行為」，邱垂正強調，若地方政府協助發放中共推出的各類「同城化」卡證，等同於替中國大陸行使公權力，「這是非常不適當的行為」。

邱垂正表示，融合發展表面上是提供交通、就業與生活便利，但「當成國民對待是在混淆身分及認同」，尤其離島地區的風險更高，容易讓人對統戰滲透失去戒心。

針對現行法令，邱垂正說明，根據《兩岸人民關係條例》，台灣實施單一身分制度，若有人申領中國大陸身分證或定居證，一經查證屬實，就會依法取消其台灣身分。他強調，政府將協助地方加強反統戰與反滲透機制。

至於未來是否修法應對滲透，邱垂正指出，賴清德在3月13日提出的國安策略中，已納入建立公職人員赴中揭露制度。從行政官員到村里長，「交流信息應公開透明，向民眾負責」。

邱垂正透露，陸委會將持續會同各機關強化管理機制，蒐集意見並與各部會會商，精進法律制度，未來將修正《兩岸人民關係條例》及相關子法許可辦法，「在完成這些作業後，適時對外說明」。