台灣策進會：將新增「長期居留」項目　為港澳人士提供更彈性選擇

周五（11日），陸委會與財團法人海峽交流基金會（策進會）攜手台南市政府，在台南永華市政中心舉辦「港澳人士來台居留定居修法說明及座談會」。陸委會港澳蒙藏處處長兼策進會秘書長盧長水表示，政府將新增「長期居留」項目，為港澳人士提供更靈活的選擇，並強調政府高度重視港澳朋友的意見。



此次座談會由盧長水與台南市政府民政局副局長吳明熙共同主持，內政部移民署、勞動部勞動力發展署及經濟部投資審議司代表出席，向與會的台南港澳新住民介紹居留定居政策並解答疑問。中華民國移民商業同業公會理事長王炳元及台灣各大學香港校友會榮譽會長麥業成也到場支持。

盧長水表示，政府關注港澳人士在台適應情況，自2023年起已舉辦數十場關懷座談會及生活適應、心理輔導等活動，累計吸引數千名港澳人士參與。據統計，2019年至2025年5月，約5.7萬名港澳人士取得居留許可，其中符合定居資格的約1.9萬人獲准定居，核准率達78%。2024年定居人數達2024人，較2023年的1659人增長22%。

針對港澳局勢變化及中共統戰滲透加劇，盧長水指出，政府將檢視居留定居制度，強化安全管理，同時新增「長期居留」選項，回應不同需求。新制將納入港澳人士意見，並設合理過渡期，保障已在台人士權益。盧長水強調，政府歡迎港澳人士來台發展，秉持開放與關懷態度。

吳明熙表示，台南以多元文化和豐富歷史聞名，適合港澳新住民安居樂業。市府設立新住民專案小組及「香港專區」網站，整合資源協助港澳人士融入。王炳元讚揚台灣中央與地方政府關懷港澳新住民的努力，麥業成則感謝政府舉辦活動，幫助解決居留與生活問題，鼓勵港澳人士遵循法規順利定居。